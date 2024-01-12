2024 Emekli Promosyonları Ne Kadar Oldu? Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor? 15 Bin TL'ye Varan Promosyon Fırsatları
Yeni emekli olanlar ya da bankalarla olan taahhüt süresi dolanlar, bankaların güncel promosyonundan yararlanmak için araştırmalara başladı. Bankalar, 2024 promosyon güncellemesini yaparken, promosyonlar 15 TL'ye kadar vardı. Peki hani banka ne kadar promosyon veriyor?
Emekli olanlar ya da başka bir bankada 3 yıl süresini dolduran emekliler yeniden banka arayışına girdiler. Emekli maaşına gelen zamlarla beraber en büyük promosyonu veren, 15 bin TL ile ING Türkiye ve Türkiye Finans oldu.
EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Maaşlarını taşımak isteyen emekliler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Daha yüksek promosyon almak isteyen emekliler 3 yılı dolmadan da banka değişikliği yapabilir ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor.
İşte bankaların açıkladığı emekli promosyonları:
İNG EMEKLİ PROMOSYONU
SGK (SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 10.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.
Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 5.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.
Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,
3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 6.000 TL,
3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 7.000TL,
7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 9.000 TL
10.000 TL ve üzeri ise 10.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.
TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU
Emeklilere 15.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon ve Ödül Türkiye Finans’ta!
9 Aralık 2023-31 Ocak 2024 tarihleri arasında maaşınızı Türkiye Finans’a taşıyın, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ödül fırsatından yararlanın.
SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR emekli maaşlarını 36 ay boyunca bankamız aracılığı ile almak isteyen ve ilk defa promosyon talebinde bulunan müşterilerimize;
3.499 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL’ye kadar
3.500 TL – 7.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL’ye kadar
7.500 TL – 9.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL’ye kadar
10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.500 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacaktır.