2024 Yılının Asgari Ücreti Toplu Taşıma Zamlarına Gidecek! İstanbul'da Metro, Marmaray, Metrobüs Zamları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısının ardından toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09 zam geldiği açıklandı. Taksi indi-bindi ücreti 70 TL'den 90 TL'ye yükselirken zamlı minibüs fiyatları ise 15 TL ile 20 TL arasında değişiklik gösteriyor.