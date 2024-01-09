2024 Yılının Asgari Ücreti Toplu Taşıma Zamlarına Gidecek! İstanbul'da Metro, Marmaray, Metrobüs Zamları
2024 yılının 17 bin 2 TL'lik asgari ücreti toplu taşıma zamlarıyla bitecek! Yılın daha ilk ayında toplu taşımalar 40 TL yakın fiyatları buldu. Metrosundan Metrobüsüne Taksisinden Minibüsüne cep yakan zamlar geldi. İşte 2024 toplu taşıma zamları...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısının ardından toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09 zam geldiği açıklandı. Taksi indi-bindi ücreti 70 TL'den 90 TL'ye yükselirken zamlı minibüs fiyatları ise 15 TL ile 20 TL arasında değişiklik gösteriyor.
İşte 2024 toplu taşıma zamları...
İstanbulkart tam elektronik bilet ücreti 15 liradan 17,70 liraya
Öğrenci 7,32 liradan 8,64 liraya
İndirimli ücret ise 10,74 liradan 12,67 liraya yükseldi.