2024’te 100 bin TL ile en çok kazandıran yatırım araçları: Kripto para mı, döviz mi, altın mı?

DOLAR: 18.181 TL

2024’ün başında Dolar/TL kuru 29,7’den işlem görüyordu. 100 bin TL ile 3367 Amerikan Doları alınabiliyordu. Yıl sonunda Dolar/TL kuru 35,1 seviyesine yükseldi. Bu, 100 bin TL ile alınan 3367 doların değerinin 118 bin 181 TL’ye çıkmasına neden oldu. Yatırımcılar, Dolar’daki %18’lik artış ile 18 bin 181 TL kâr elde etti.