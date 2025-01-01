2024’te 100 bin TL ile en çok kazandıran yatırım araçları: Kripto para mı, döviz mi, altın mı?
2024 yılı, yüksek enflasyon ve döviz kuru dalgalanmaları ile yatırımcılar için zorlu bir yıl oldu. Ancak yine de, doğru yatırım araçlarıyla ciddi kazançlar elde etmek mümkün oldu. Peki, 100 bin TL ile yapılan yatırımlar, altın, dolar, euro, borsa veya kripto paralarda ne kadar kazanç sağladı?
2024 yılının sonunda, yüksek enflasyon nedeniyle 100 bin TL'nin değeri 55 bin TL seviyelerine düşmüş durumda. Ancak doğru yatırım araçlarıyla bu kayıplar telafi edilebildi. Dolar, euro, altın ve kripto paralarda yapılan yatırımlar, yatırımcıların kazanç sağlamasına olanak sundu. İşte Ekonomim'in haberine göre, 2024 yılının en çok kazandıran yatırım araçları:
DOLAR: 18.181 TL
2024’ün başında Dolar/TL kuru 29,7’den işlem görüyordu. 100 bin TL ile 3367 Amerikan Doları alınabiliyordu. Yıl sonunda Dolar/TL kuru 35,1 seviyesine yükseldi. Bu, 100 bin TL ile alınan 3367 doların değerinin 118 bin 181 TL’ye çıkmasına neden oldu. Yatırımcılar, Dolar’daki %18’lik artış ile 18 bin 181 TL kâr elde etti.
EURO: 11.922 TL
Euro/TL kuru 2024’ün başında 32,7 TL’den işlem görüyordu. 100 bin TL ile alınan 3058 Euro, yıl sonunda 111 bin 922 TL değerine ulaştı. Yatırımcılar, Euro’daki %11,92’lik artış ile yaklaşık 11 bin TL kâr elde etti.
BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ: 28.940 TL
Borsa İstanbul, 2024 yılı boyunca %28,94 oranında bir artış gösterdi. BIST 100 Endeksi 2024’ün başında 7.624 puanda işlem görürken, yıl sonunda 9.830 puana yükseldi. Yatırımcılar, 100 bin TL ile BIST 100 Endeksi’ne yatırım yaparak ortalama 28 bin 940 TL kazanç sağladı.
ALTIN: 51.226 TL
Altın, 2024’te geleneksel yatırımcılar için güvenli liman olmaya devam etti. 2024’ün başında gram altın 1961 TL iken, yıl sonunda gram başına fiyat 2 bin 966 TL’ye çıktı. 100 bin TL ile alınan 51 gram altın, yıl sonunda 151 bin 266 TL’ye yükseldi. Altın, %51,26’lık bir artışla 51 bin 266 TL kazandırdı.
BITCOIN: 153 BİN TL
2024 yılı, Bitcoin için rekorlarla dolu bir yıl oldu. Özellikle ABD’deki kripto dostu politikaların etkisiyle Bitcoin, yıl içinde 106 bin doları aşarak rekor kırdı. Yıl sonunda ise Bitcoin 93 bin dolardan işlem gördü. 100 bin TL ile Bitcoin alan yatırımcı, 2024’te %153 kazanç sağlayarak parasını 253 bin TL’ye çıkardı.
DOGECOIN: 410 BİN TL
Dogecoin, 2024 yılında büyük bir patlama yaşadı. Elon Musk’ın desteği ve ABD seçimlerinin ardından Dogecoin, TL bazında %310’luk bir artış gösterdi. 100 bin TL ile Dogecoin alan yatırımcılar, yıl sonunda 410 bin TL’ye ulaşarak büyük bir kazanç sağladı.