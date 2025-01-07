2024'te gayrimenkul piyasasında neler oldu? İstanbul'dan çarpıcı veriler!

GAYRİMENKUL SATIŞLARINDAN REKOR GELİR



Türkiye genelinde geçen yıl gayrimenkul satışları bir önceki yıla göre yüzde 3,9 artarak 3 milyon 65 bin 872’ye yükseldi. Bu satışlardan elde edilen tapu harç geliri, 91 milyar 595 milyon lirayı aştı.

Diğer işlemlerle birlikte toplam tapu harç geliri yüzde 60 artışla 96 milyar 133 milyon lirayı geçti.