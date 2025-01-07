2024'te gayrimenkul piyasasında neler oldu? İstanbul'dan çarpıcı veriler!
Türkiye genelinde 2024 yılında gerçekleştirilen gayrimenkul satışları, bir önceki yıla göre yüzde 3,9 artış göstererek 3 milyon 65 bin 872’ye ulaştı. Bu satışlardan elde edilen tapu harcı geliri ise 96 milyar 133 milyon lirayı aştı.
Gazeteduvar'a göre, 2024 yılında en çok gayrimenkul satışı, 357 bin 873 adetle İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul’u 209 bin 244 satışla Ankara ve 144 bin 183 satışla İzmir takip etti.
Tapu işlemlerinden elde edilen gelirde de İstanbul ilk sırada yer aldı. Şehirdeki tapu harcı gelirleri 27,5 milyar lirayı aşarken, bu rakam Ankara’da 9,8 milyar lira, İzmir’de ise 6,5 milyar lira olarak kaydedildi.
Tapu dairelerinde yapılan toplam işlem sayısı ise 18 milyon 726 bin 979 oldu. Bu rakam, 2023 yılında 18 milyon 285 bin 900 seviyesindeydi.
Tapuda gerçekleşen toplam işlemlerin 3 milyon 65 bin 872’sini gayrimenkul satışları oluşturdu. Bunun yanı sıra 1 milyon 354 bin 35 işlem ipotek, 477 bin 974 işlem intikal, 110 bin 238 işlem düzeltme, 70 bin 719 işlem kamulaştırma ve 55 bin 556 işlem ayırma olarak kayıtlara geçti.
Tapuda gerçekleştirilen diğer işlemler 13 milyonu aşarken, bunlar arasında taksim, bağış, birleştirme, trampa, ölünceye kadar bakma akdi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi şerhi ve intifa hakkından feragat gibi işlemler yer aldı.
2024 yılında en yüksek işlem sayısı 2 milyon 72 binle aralık ayında gerçekleşirken, haziran ayında bu sayı 1 milyon 75 binle sınırlı kaldı.
GAYRİMENKUL SATIŞLARINDAN REKOR GELİR
Türkiye genelinde geçen yıl gayrimenkul satışları bir önceki yıla göre yüzde 3,9 artarak 3 milyon 65 bin 872’ye yükseldi. Bu satışlardan elde edilen tapu harç geliri, 91 milyar 595 milyon lirayı aştı.
Diğer işlemlerle birlikte toplam tapu harç geliri yüzde 60 artışla 96 milyar 133 milyon lirayı geçti.
En yüksek tapu harcı geliri, 16 milyar 13 milyon lirayla aralık ayında elde edilirken, kasım ayında 10,4 milyar lira, ekim ayında ise 10,2 milyar lira gelir sağlandı.
Yılın en düşük tapu harcı geliri ise 5 milyar 199 milyon lirayla ocak ayında kaydedildi.
Geçen yıl en çok gayrimenkul satışı İstanbul’da gerçekleşti. Toplam 357 bin 873 satışla ilk sırada yer alan İstanbul’u, 209 bin 244 satışla Ankara ve 144 bin 183 satışla İzmir takip etti.
İstanbul, tapu işlemlerinden elde edilen gelirde de başı çekti. Şehirdeki tapu harcı geliri 27,5 milyar lirayı aşarken, Ankara’da 9,8 milyar lira, İzmir’de ise 6,5 milyar lira gelir sağlandı.
Geçmiş yıllardaki satış rakamları incelendiğinde, 2023’te 2 milyon 949 bin 437, 2022’de 3 milyon 234 bin 200, 2021’de 3 milyon 20 bin 225, 2020’de ise 2 milyon 754 bin 550 gayrimenkul satışı gerçekleşti.