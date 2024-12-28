2024'ün zam şampiyonları: Hangi ürünler cebimizi yaktı?
2024 yılı, yükselen enflasyon ve artan fiyatlarla cebimizi zorladı. Enflasyonun en fazla hissedildiği kalemlerde ürünlerin fiyatları bazında önemli artışlar yaşandı. Peki, 2024 yılının en büyük zamlarını hangi ürünler yaşadı? İşte TÜİK'in açıkladığı verilere göre 2024'ün zam şampiyonları…
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına dair enflasyon verilerini açıklarken, bazı ürünlerin fiyat artışları dikkat çekti. Ekonomim'in haberine göre, yükselen enflasyonla birlikte, birçok ürünün fiyatı vatandaşın harcama bütçesini zorladı. TÜİK’in madde sepeti verilerine göre, 2024 yılında en fazla fiyat artışı gösteren ürünler, günlük yaşamda sıkça karşılaşılan ihtiyaçlar arasında yer aldı.
KİM DAHA ÇOK ETKİLENDİ?
TÜİK'e göre, enflasyonun etkisi her gelir grubunda farklı hissedildi. Düşük gelirli vatandaşlar, gıda fiyatlarındaki artışı daha fazla hissediyor. Gıda harcamaları, düşük gelir grubundaki ailelerin bütçesinde yüzde 36,6'lık bir paya sahipken, bu oran yüksek gelirli ailelerde yüzde 14,5'e düşüyor.
Diğer yandan, ulaşım harcamaları, arabası olan vatandaşları daha fazla etkiliyor. En yüksek gelir grubundaki vatandaşın ulaştırma harcaması bütçesinde yüzde 28,3 yer kaplarken, en düşük gelir grubundaki vatandaşın ise yüzde 8,8 yer kaplıyor.
ENFLASYONUN ZİRVEYE ÇIKTIĞI ALANLAR
2024 yılı itibarıyla Türkiye'nin enflasyon oranı yüzde 47,09 seviyelerine ulaşırken, bazı alanlardaki fiyat artışları dikkat çekici boyutlara vardı. Eğitimdeki artış yüzde 92 ile zirveye çıkarken, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar da yüzde 66 oranında arttı.
2024 yılının en büyük zamlarını yaşayan ürünlerin başında konut sigortası yer alıyor. Yüzde 151 oranında artış gösteren sigorta fiyatları, eğitim ve kiralık konutları da geride bırakmış durumda. Üniversite eğitimi ise yüzde 108 ile ikinci sırada yer alırken, kiralar yüzde 100 ile üçüncü sırada yer aldı.
Eğitim, konut sigortası ve kiralık konutlar dışında da pek çok ürün fiyatlarında ciddi artışlar yaşadı. Posta hizmetleri, okul öncesi eğitim, çocuk bakım hizmetleri, ev içi hizmetler ve doğalgaz abonelik ücretleri de yüzde 96 ila yüzde 80 arasında artış gösterdi.
2024’te bazı ürünlerde ise fiyat düşüşleri gözlendi. Bebek giyim fiyatları yüzde 9, patates fiyatları ise yüzde 21 oranında geriledi.