2024'ün zam şampiyonları: Hangi ürünler cebimizi yaktı?

Diğer yandan, ulaşım harcamaları, arabası olan vatandaşları daha fazla etkiliyor. En yüksek gelir grubundaki vatandaşın ulaştırma harcaması bütçesinde yüzde 28,3 yer kaplarken, en düşük gelir grubundaki vatandaşın ise yüzde 8,8 yer kaplıyor.