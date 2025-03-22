2025 güncel emekli promosyonları açıklandı! En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

Yapı Kredi emekli promosyonu

Yapı Kredi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine koşulsuz olarak 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.

Ek ödeme taahhütnameleri yerine getirildiğinde bu tutar 11.250 TL ile 20.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

0 - 9.999 TL maaş alanlar: 6.250 TL + ek ödemelerle 11.250 TL

10.000 TL - 14.999 TL maaş alanlar: 10.000 TL + ek ödemelerle 15.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL maaş alanlar: 12.500 TL + ek ödemelerle 17.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 15.000 TL + ek ödemelerle 20.000 TL