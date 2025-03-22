2025 güncel emekli promosyonları açıklandı! En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?
Bankalar, emekli maaşlarını kendi kurumlarına taşıyan vatandaşlara çeşitli promosyon imkanları sunmaya devam ediyor. Mart 2025 itibarıyla güncellenen liste, en yüksek emekli promosyonu veren bankaları ve ödeme tutarlarını merak eden emekliler için önemli detaylar içeriyor.
İşte bankaların 2025 yılı için sunduğu emekli maaş promosyonları:
Yapı Kredi emekli promosyonu
Yapı Kredi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine koşulsuz olarak 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.
Ek ödeme taahhütnameleri yerine getirildiğinde bu tutar 11.250 TL ile 20.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.
0 - 9.999 TL maaş alanlar: 6.250 TL + ek ödemelerle 11.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL maaş alanlar: 10.000 TL + ek ödemelerle 15.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL maaş alanlar: 12.500 TL + ek ödemelerle 17.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 15.000 TL + ek ödemelerle 20.000 TL
DenizBank emekli promosyonu
DenizBank, 4 Ekim 2024 - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında yeni hesap açan ve 3 yıl maaş alma sözü veren emeklilere promosyon fırsatı sunuyor.
0 - 9.999 TL maaş alanlar: 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL maaş alanlar: 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL maaş alanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL
İş Bankası emekli promosyonu
İş Bankası, koşulsuz promosyon ödemesi yaparak ek fırsatlarla toplam tutarı artırıyor.
0 - 9.999 TL maaş alanlar: 5.000 TL + ek fırsatlarla 7.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL maaş alanlar: 8.000 TL + ek fırsatlarla 10.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL maaş alanlar: 10.000 TL + ek fırsatlarla 12.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL + ek fırsatlarla 14.000 TL
Ek fırsatlar kapsamında fatura talimatı, yeni müşteri kazanımı ve arkadaşını davet etme kampanyaları ile ek MaxiPuan kazanma imkanı sunuluyor.
Garanti BBVA emekli promosyonu
Garanti BBVA, Mart 2025 dönemi için geçerli kampanyasında emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.
Akbank emekli promosyonu
Akbank, 3 yıl taahhüt veren emeklilere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon sağlıyor. Ayrıca otomatik fatura ödeme talimatı verenler için ek 2.500 TL chip-para veriliyor ve toplam promosyon 17.500 TL’ye kadar çıkabiliyor.
0 - 9.999 TL maaş alanlar: 6.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL maaş alanlar: 10.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL maaş alanlar: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 15.000 TL
Şekerbank emekli promosyonu
Şekerbank, 3 yıl taahhüt veren emeklilere aşağıdaki promosyon ödemelerini yapıyor:
0 - 9.999 TL maaş alanlar: 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL maaş alanlar: 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL maaş alanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL
ING emekli promosyonu
ING, maaş tutarına göre 15.000 TL’ye varan nakit promosyon sunarken, ek nakit kampanyalarından faydalanan emekliler için bu tutar 25.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.
VakıfBank emekli promosyonu
VakıfBank, SGK emekli maaşını taşıyanlara 27.000 TL’ye kadar ödeme yapıyor. Bu tutar, 12.000 TL ana promosyon ve VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılan harcamalar sonucu ek 15.000 TL’den oluşuyor.
TEB emekli promosyonu
TEB, 36 ay boyunca maaşını bankadan alma taahhüdü veren emeklilere 21.000 TL’ye varan promosyon sağlıyor.
12.000 TL ana promosyon
9.000 TL ek promosyon (fatura talimatı ile birlikte)
Bankaların promosyon kampanyaları güncellenebilir!
Bankalar emekli promosyon kampanyalarını belirli aralıklarla güncelleyebildiği için en güncel bilgileri almak adına ilgili bankaların resmi internet sitelerinden detaylı inceleme yapmanız önerilir.