2025 Temmuz maaş takvimi netleşti!
TÜİK'in 3 Temmuz'da açıkladığı enflasyon verilerinin ardından, milyonlarca emekli ve memurun 2025 yılı Temmuz zammı netleşti. En düşük emekli maaşı 16.881 TL'ye yükselirken, gözler "zamlı maaşlar ne zaman yatacak?" sorusuna çevrildi. İşte takvim ve tüm detaylar haberimizde...
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Temmuz'da açıkladığı Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte, 2025 yılının Temmuz-Aralık dönemi maaş artışları belli oldu. Açıklanan veriler doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,67, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 15,56 oranında maaş zammı aldı.
Ocak ayında 14.469 TL olan en düşük emekli maaşı, Temmuz ayı zammıyla birlikte 16.881 TL’ye yükseldi. Böylece yeni düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 16.881 TL olarak belirlendi.
“ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?”
Milyonlarca emekli ve memur, zamlı maaşların ödeneceği tarihi merak ediyor. Temmuz zammının ardından vatandaşlar, “2025 Temmuz zammı sonrası emekli maaşı zam farkı ödemesi ne zaman ödenecek? Zamlı maaşlar temmuzda mı, ağustosta mı yatırılacak?” sorularına yanıt aramaya başladı.
. Emekli ve memur maaşlarının zamlı haliyle 17 Temmuz'dan itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.
Ekonomim'e göre, emeklilerin zamlı maaş ödemeleri, emekli oldukları statülere göre farklı tarihlerde yapılacak.
SSK emeklileri, tahsis numaralarının son hanesine göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında maaşlarını zamlı olarak alacak.
Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri şu şekildedir;
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
Emekli Sandığı kapsamında üç ayda bir ödenen maaşlar, aşağıdaki tarihlerde yatırılmaktadır. Belirlenen günler cumartesiye denk gelirse ödeme bir gün önce, yani cuma günü yapılır; pazar gününe denk gelirse ödeme pazartesi günü gerçekleştirilir.