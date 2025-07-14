2025 toplu sözleşme süreci başladı: Kamu işçisine ne kadar zam yapılacak?

600 bin kamu işçisinin gözü kritik toplu sözleşme görüşmelerinde. Hükümetle sendikalar bu ay masaya oturuyor. Peki ilk teklif ne zaman, ne kadar zam bekleniyor?

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
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2025 toplu sözleşme süreci başladı: Kamu işçisine ne kadar zam yapılacak? - Resim: 1

Görüşme süreci başlıyor

2025 yılı Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri için geri sayım başladı. Toplu iş sözleşmesiyle maaş ve sosyal haklar yeniden belirlenecek.

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2025 toplu sözleşme süreci başladı: Kamu işçisine ne kadar zam yapılacak? - Resim: 2

600 bin kamu işçisi masada

Karayolları, Devlet Su İşleri, Demiryolları ve ÇAYKUR gibi kurumlarda çalışan 600 bini aşkın işçi süreci yakından takip ediyor.

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2025 toplu sözleşme süreci başladı: Kamu işçisine ne kadar zam yapılacak? - Resim: 3

Görüşmeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Sendikalarla hükümet yetkilileri aynı masada olacak.

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2025 toplu sözleşme süreci başladı: Kamu işçisine ne kadar zam yapılacak? - Resim: 4

İlk toplantı temmuzda

Toplu sözleşme görüşmelerinin temmuz ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Takvim netleşti, teklifler sırasıyla sunulacak.

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2025 toplu sözleşme süreci başladı: Kamu işçisine ne kadar zam yapılacak? - Resim: 5

Zam oranı dışında ne konuşulacak?

Maaş artışlarının yanı sıra sosyal haklar, ikramiyeler, ek ödemeler ve çalışma koşulları da gündeme gelecek.

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2025 toplu sözleşme süreci başladı: Kamu işçisine ne kadar zam yapılacak? - Resim: 6

Sendikaların talebi net

Sendikalar enflasyon farkı, refah payı ve seyyanen artış istiyor. “Gerçek alım gücü korunmalı” vurgusu öne çıkıyor.

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2025 toplu sözleşme süreci başladı: Kamu işçisine ne kadar zam yapılacak? - Resim: 7

İlk teklif ne zaman açıklanacak?

Görüşmelerin başlamasının ardından hükümetin ilk zam teklifini kısa sürede kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

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2025 toplu sözleşme süreci başladı: Kamu işçisine ne kadar zam yapılacak? - Resim: 8

Geçmiş yıllar referans olacak

2023 ve 2024’teki zam oranları bu yılki görüşmelere zemin oluşturacak. Yüksek enflasyon nedeniyle daha yüksek artış bekleniyor.

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