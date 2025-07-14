2025 toplu sözleşme süreci başladı: Kamu işçisine ne kadar zam yapılacak?
600 bin kamu işçisinin gözü kritik toplu sözleşme görüşmelerinde. Hükümetle sendikalar bu ay masaya oturuyor. Peki ilk teklif ne zaman, ne kadar zam bekleniyor?
Görüşme süreci başlıyor
2025 yılı Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri için geri sayım başladı. Toplu iş sözleşmesiyle maaş ve sosyal haklar yeniden belirlenecek.
600 bin kamu işçisi masada
Karayolları, Devlet Su İşleri, Demiryolları ve ÇAYKUR gibi kurumlarda çalışan 600 bini aşkın işçi süreci yakından takip ediyor.
Görüşmeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Sendikalarla hükümet yetkilileri aynı masada olacak.
İlk toplantı temmuzda
Toplu sözleşme görüşmelerinin temmuz ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Takvim netleşti, teklifler sırasıyla sunulacak.
Zam oranı dışında ne konuşulacak?
Maaş artışlarının yanı sıra sosyal haklar, ikramiyeler, ek ödemeler ve çalışma koşulları da gündeme gelecek.
Sendikaların talebi net
Sendikalar enflasyon farkı, refah payı ve seyyanen artış istiyor. “Gerçek alım gücü korunmalı” vurgusu öne çıkıyor.
İlk teklif ne zaman açıklanacak?
Görüşmelerin başlamasının ardından hükümetin ilk zam teklifini kısa sürede kamuoyuna açıklaması bekleniyor.
Geçmiş yıllar referans olacak
2023 ve 2024’teki zam oranları bu yılki görüşmelere zemin oluşturacak. Yüksek enflasyon nedeniyle daha yüksek artış bekleniyor.