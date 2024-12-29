2025’e zamlarla merhaba: Vergilerdeki artış oranları ne kadar oldu?

2024 yılı boyunca 17 bin 2 TL olarak kalan asgari ücret, 2025 yılı için yüzde 30 oranında artırılarak 22 bin 104 TL’ye çıkarıldı.

Ekonomim'in haberine göre, emekliler için 2025 zam oranlarının yüzde 16-18 arasında olması bekleniyor.

Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 12,62 oranında bir artış öngörülüyor.

Özel sektörde asgari ücrete yapılan zam oranlarının maaş artışlarında baz alınacağı tahmin ediliyor.