2025’e zamlarla merhaba: Vergilerdeki artış oranları ne kadar oldu?
Yeni yıla girerken asgari ücretten trafik cezalarına, emekli maaşlarından IMEI kayıt ücretine kadar birçok kalemde zam oranları netleşti. İşte 2025’in zam gündemi ve detaylar...
2024 yılında yaşanan yüksek enflasyon, yılın ikinci yarısında gerilemeye başladı. 2023 yılı sonunda yüzde 64,77 olan enflasyon, 2024 yılı Kasım ayında yüzde 47,09’a kadar düştü. Yıl sonunda ise enflasyonun yüzde 44-45 seviyelerinde kapanması bekleniyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise 2023 Haziran’dan itibaren faiz oranlarını artırarak Mart 2024’te yüzde 50’ye çıkardı. Bu oran, Aralık 2024 itibarıyla yüzde 47,5’e çekildi.
2024 yılı boyunca 17 bin 2 TL olarak kalan asgari ücret, 2025 yılı için yüzde 30 oranında artırılarak 22 bin 104 TL’ye çıkarıldı.
Ekonomim'in haberine göre, emekliler için 2025 zam oranlarının yüzde 16-18 arasında olması bekleniyor.
Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 12,62 oranında bir artış öngörülüyor.
Özel sektörde asgari ücrete yapılan zam oranlarının maaş artışlarında baz alınacağı tahmin ediliyor.
HANGİ KALEMLERDE ARTIŞ VAR?
2025 yılına girmemizle birlikte, Ekim ayında belirlenen Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 43,93 olarak açıklandı. Bu oran, kamunun alacaklarını ve resmi işlemleri kapsayan birçok kalemde artışa yol açtı.
Kamu Konutları (Lojman) Kirası: Yüzde 44 artarak, kiralar önemli ölçüde yükseldi.
TÜVTÜRK Araç Muayene Ücreti: Araç muayene ücreti 2621 TL'ye çıkarak, yüzde 44 oranında bir artış gördü.
Noter Ücret Tarifesi: Yüzde 43,93 oranında zamlandı.
Egzoz Emisyon Ölçüm Cezaları: Çevreyi kirletenlere yönelik cezalar da yüzde 43,93 oranında arttı.
Trafik Cezaları: Trafikte hız sınırını yüzde 50’den fazla aşanlar 9 bin 267 TL ceza ödeyecek.
Ehliyet ve Pasaport Ücretleri: Bu belgelerin ücretlerine de yüzde 43,93 oranında bir artış yapıldı.
Yurt Dışı Çıkış Harcı: Yurt dışına çıkış harcı 500 TL’den 710 TL’ye çıktı.
Plastik Poşet Ücreti: Geri kazanım katılım payı, 2025 yılı itibarıyla 86 kuruş olarak belirlendi. 2024 yılında bu tutar 60 kuruş olmasına rağmen tüketici için 25 kuruşta sabitlenmişti. Poşet ücretinde henüz değişiklik yapılıp yapılmayacağı belli değil.
2025 yılında, yurt dışından getirilen telefonların IMEI kayıt ücreti de ciddi bir artışa uğradı. 31 bin 692 TL olan ücret, yeni yılda yüzde 43,93 artışla 45 bin 614 TL’ye yükseldi.
Ticaret Bakanlığı tarafından kesilen cezalara da yüzde 43,93 oranında bir artış yapıldı. Ayrıca, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından uygulanan idari para cezaları da benzer bir oranda artacak.
Benzin, motorin, elektrik ve doğal gaz gibi enerji ücretlerine yapılacak zamlar henüz açıklanmadı. Bunun yanı sıra, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gibi bazı kalemlerde Cumhurbaşkanı’nın yetkileri doğrultusunda değişiklikler olabilir.
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı ile alkol ve tütün ürünlerinde de otomatik fiyat artışları bekleniyor. Yeni yıl, bu ürünlerdeki fiyat değişikliklerini de beraberinde getirecek.