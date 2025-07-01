2025'in kazandıran yıldızı belli oldu: Altın zirveye oturdu, dolar ve borsa sınıfta kaldı!

Piyasalar açısından oldukça hareketli geçen 2025 yılının ilk yarısında yatırım araçlarının performansları belli oldu. Ekonomim'e göre, Ocak-Haziran döneminde en fazla kazandıran yatırım aracı yüzde 42,17 ile gram altın oldu. Özellikle küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler, güvenli liman olan altına yönelimi artırdı.