2025'in kazandıran yıldızı belli oldu: Altın zirveye oturdu, dolar ve borsa sınıfta kaldı!
Yılın ilk yarısı geride kalırken yatırımcılar için kazanç tablosu netleşti. 2025 Ocak-Haziran döneminde yüzde 42,17 prim yapan gram altın, en fazla getiri sağlayan yatırım aracı oldu.
Piyasalar açısından oldukça hareketli geçen 2025 yılının ilk yarısında yatırım araçlarının performansları belli oldu. Ekonomim'e göre, Ocak-Haziran döneminde en fazla kazandıran yatırım aracı yüzde 42,17 ile gram altın oldu. Özellikle küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler, güvenli liman olan altına yönelimi artırdı.
ONS ALTIN TARİHİ ZİRVEYİ GÖRDÜ
Altının ons fiyatı nisan ayında 3.500 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Haziran ayında ise ons altın 3.303 dolardan kapanış yaptı.
Yıla 2.625 dolardan başlayan ons altın, ilk 6 aylık süreçte yüzde 25,82 değer kazandı. Bu yükseliş iç piyasada da etkisini gösterdi ve gram altın 4.379 TL ile rekor seviyeye ulaştı.
2025 yılına dolar endeksi 108,95 seviyesinden başladı. Haziran sonunda ise bu rakam 96,75’e geriledi. Dolar endeksi ilk yarıda yüzde -11,19 değer kaybederken, Euro/dolar paritesi haziranın son işlem gününde 1,1786’dan kapandı.
Euro, dolar karşısında yüzde 13,84 oranında değer kazanarak yatırımcıya içeride yüzde 28,23 kazanç sağladı.
Türkiye'de uygulanan sıkı para politikası kapsamında politika faizi yüzde 42,50 ile yüzde 47,50 arasında değişkenlik gösterdi. İkinci çeyrekte ağırlıklı fonlama oranı yüzde 48-49 bandında oluştu.
TL mevduat, bu dönemde yüzde 22 kümülatif ortalama getiri sağlayarak yatırımcıya enflasyonla kısmen mücadele imkânı sundu.
Yıla 35,31 TL seviyesinden başlayan dolar kuru, haziran sonunda 39,80 TL’ye yükseldi. Dolar yatırımcısına yılın ilk 6 ayında yüzde 12,65 oranında kazanç sağladı. Ancak bu getiri, beklenen enflasyonun altında kaldı ve reel anlamda zarar ettirdi.
Borsa cephesinde ise yılın ilk yarısı beklentilerin altında kaldı. BİST 100 endeksi haziran sonunda 9.948 puana ulaşarak yılın ilk yarısında yalnızca yüzde 1,20’lik bir artış gösterebildi. Bilançoların zayıf gelmesi ve genel piyasa belirsizlikleri, borsadaki performansı sınırladı.
Bu gelişmeler neticesinde popüler yatırım araçlarının 2025 yılının ilk yarısındaki getirileri ve haziran ayı kapanış fiyatları şöyle gerçekleşti:
1 - Gram altın: 4.241 TL (%42,17)
2 - Euro: 46,96 TL (%28,23)
3 - TL Mevduat: %22 (Kümülatif/ortalama)
4 - Dolar: 39,80 TL (%12,65)
5 - Borsa (BİST 100): 9.948 (%1,20)