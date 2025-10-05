2026 asgari ücret ne kadar olacak? SGK uzmanı Murat Bal’dan flaş tahmin
Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zam miktarını merak ediyor. Bu kapsamda SGK uzmanı Murat Bal, konuya dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
Hedeflenen enflasyon üzerinden zam bekleniyor
Murat Bal, Habertürk yayınında şunları söyledi:
“Geçen sene enflasyon yaklaşık 44-45 civarındaydı ve asgari ücretliye yüzde 30 civarında bir zam yapıldı. Hedeflenen enflasyon üzerinden zam belirlendi. 2026 yılı için hedeflenen enflasyon yaklaşık yüzde 16 civarında. Nihayetinde asgari ücret tespit komisyonu bir yapı var, ama karar genellikle hükümetin yönlendirmesiyle alınıyor.
Masada bir taraf işçi, bir taraf işveren, hükümet ortada moderatör gibi. Hangi tarafa daha fazla ağırlık verilirse o tarafın rakamı uygulanıyor. Enflasyon düşmediği sürece ne kadar zam yapılırsa yapılsın alım gücü eriyor.”
5 bin 500 TL civarında bir zam öngörülüyor
Bal, hedeflenen enflasyon üzerinden yapılacak zammın yaklaşık 25 bin 500 TL civarında olabileceğini belirtti:
“Ben asgari ücrete geçen yıl yapıldığı gibi hedeflenen enflasyon üzerinden bir fark yapılacağını düşünüyorum. Eğer hedeflenen enflasyon üzerinden olacaksa rakam 25 bin 500 civarında olacak. Hükümet 2026’da enflasyonu 20’nin altına düşürmeyi hedeflediği için bu rakamda büyük sapmalar beklemiyorum.”
Alım gücü korunmalı
Uzman, asgari ücret zammının yeterli olup olmayacağını ise şöyle değerlendirdi:
“Bu yeterli mi? Kesinlikle değil. Açlık sınırı TÜİK verilerine göre 27 bin TL civarında. Bizim bir kere alım gücünü korumamız lazım, hane halkı gelirini korumamız lazım. Kira ve gıda enflasyonu gibi faktörler ciddi etki yapıyor.
Ancak hedeflenen enflasyon üzerinden yapılacak zam yaklaşık 25 bin 500 TL civarında olacak gibi gözüküyor.”