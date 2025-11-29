CHATGPT’NİN 2026 TAHMİNİ

ChatGPT, son yıllardaki enflasyon dalgalanmalarını, komisyon sürecini ve TCMB’nin tahminlerini değerlendirerek orta senaryoyu yüzde 25 zam olarak paylaştı. Buna göre tahmini net asgari ücret 27.630 TL.

Alıntı olduğu gibi korunuyor:

"2026 için en makul orta senaryo %25 zam (yaklaşık 27.631 TL net), fakat belirsizlik yüksek; makul aralık %20-%35 (net 26.526 - 29.841 TL) olarak verilebilir. Aşağıda nedenleri, hesaplama ve kaynaklarla birlikte adım adım açıklıyorum.

Tahmin (orta senaryo, önerdiğim): %25 zam 27.630,84 TL (net).

Mantıklı aralık (belirsizlikleri yansıtmak için): %20 - %35 26.525,60 TL - 29.841,30 TL (net)."