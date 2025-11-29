2026 asgari ücret sorusu bu kez yapay zekâlara soruldu... İşte verdikleri yanıtlar
2026 asgari ücret pazarlıkları başlamadan önce yapay zekâların hesaplamaları gündem oldu. ChatGPT, Gemini ve Grok’un sunduğu rakamlar, enflasyon hedefleri ve açlık sınırı verileriyle birlikte değerlendirildi.
YAPAY ZEKÂ TAHMİNLERİ
2026 yılı için asgari ücret süreci başlamadan önce tartışmalar hız kazandı. Enflasyon hedefleri, açlık sınırı verileri ve ekonomist yorumları beklentiyi yükseltirken, Ekonomim’in aktardığı haberde ChatGPT, Gemini ve Grok’a “2026 asgari ücreti ne olur?” sorusu yöneltildi.
GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Yeni dönem asgari ücretinin belirleneceği toplantı trafiği gelecek hafta hızlanacak. Aralık ayı boyunca işçi, işveren ve hükûmet temsilcilerinin yapacağı görüşmelerde, yıl boyu açıklanan açlık–yoksulluk sınırı verilerinin masada etkili olması bekleniyor.
2025’in ilk aylarından itibaren mevcut asgari ücret, Türk-İş’in açıkladığı açlık sınırının gerisinde kalmıştı.
İki asgari ücret gelirinin bile yoksulluk sınırına yaklaşamadığı belirtilirken, bu durum 2026 yılı için zam talebinin daha yüksek olacağı beklentisini güçlendiriyor.
YDO ORANI BELİRLENDİ
Yeniden Değerleme Oranı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yüzde 25,49 olarak ilan edildi. Uzmanlar, bu oranın yeni asgari ücret için hesaplamalarda dikkate alınan göstergeler arasında yer aldığını belirtiyor.
ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2026 yılı için resmi enflasyon hedefi yüzde 16 olarak duyuruldu. TCMB’nin öngörülerine göre 2025 yılının yüzde 31–33 bandında tamamlanması beklenirken, zam oranının bu seviyelerin gerisinde kalmaması gerektiği görüşü ekonomistler tarafından sıkça dile getiriliyor.
CHATGPT’NİN 2026 TAHMİNİ
ChatGPT, son yıllardaki enflasyon dalgalanmalarını, komisyon sürecini ve TCMB’nin tahminlerini değerlendirerek orta senaryoyu yüzde 25 zam olarak paylaştı. Buna göre tahmini net asgari ücret 27.630 TL.
Alıntı olduğu gibi korunuyor:
"2026 için en makul orta senaryo %25 zam (yaklaşık 27.631 TL net), fakat belirsizlik yüksek; makul aralık %20-%35 (net 26.526 - 29.841 TL) olarak verilebilir. Aşağıda nedenleri, hesaplama ve kaynaklarla birlikte adım adım açıklıyorum.
Tahmin (orta senaryo, önerdiğim): %25 zam 27.630,84 TL (net).
Mantıklı aralık (belirsizlikleri yansıtmak için): %20 - %35 26.525,60 TL - 29.841,30 TL (net)."
GEMİNİ’NİN TAHİMİNİ NE?
Gemini, 2026 yılı için en olası artışın yüzde 30 olduğunu belirtti ve net asgari ücreti 28.735 TL olarak hesapladı.
"Verilen tüm veriler ışığında, 2026 yılı asgari ücret zammının, dezenflasyon politikaları nedeniyle 2024 ve 2025'teki gibi enflasyonun çok üzerinde olmayacağı, ancak alım gücünü koruma ve iyileştirme amacıyla 2025 yıl sonu OVP/TCMB enflasyon tahmininin (%25 - %29) biraz üzerinde olacağı varsayılabilir.
Tahmin: %30 Zam Oranı
Eğer Hükümet, 2025 yılındaki %30'luk artış oranını korumayı veya 2025 yıl sonu enflasyon hedefi (%28,5) üzerine cüzi bir refah payı eklemeyi tercih ederse, en olası tahmin %30 olacaktır.
Mevcut (2025) Net Asgari Ücret: 22.104 TL
Tahmin Edilen Zam Oranı: %30
Tahmini 2026 Net Asgari Ücret Miktarı
2025 yılı net asgari ücreti (22.104 TL) üzerine %30 zam uygulanırsa
Yeni Asgari Ücret = 22.104 * (1 + 0,30) = 22.104 TL * 1,30 = 28.735,20
Bu durumda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL civarında olması beklenir."
GROK’UN 2026 TAHMİNİ
Grok, geçmiş zamlar ve enflasyon verilerini birleştirerek yüzde 28 zam senaryosu üzerinden hesaplama yaptı. Sonuç 28.293 TL olarak ortaya çıktı.
"Tarihsel verilere göre, zamlar enflasyonun %5-20 üzerinde (ortalama %15 refah payı). 2025 enflasyonu %31-33 gerçekleşirse, 2026 zammı en az %31 + %10 refah = %41 olur. Ancak uzman konsensüsü %25-30 (TCMB 2026 enflasyonu %16 baz alınarak, reel koruma için).
Hesap: Mevcut net 22.104 TL x (1 + zam oranı).
%28 zam (enflasyon %16 + %12 refah; son 5 yıl ortalaması %51 zam ama düşüş trendi).
Yeni Net Ücret: 22.104 TL x 1,28 = 28.293 TL.
Brüt Ücret: ~33.200 TL (vergiler hariç).
Reel Etki: Açlık sınırı ~30.000 TL'ye çıkarsa kısmi koruma sağlar, ama yoksulluk sınırı (92.000 TL) altında kalır.
Bu tahmin, TCMB raporları ve uzman görüşlerine dayanır; kesin rakam Aralık'ta belli olacak. Yüksek enflasyon devam ederse %35+ (29.841 TL) mümkün."