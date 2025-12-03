2026 memur ve emekli zammında 5 aylık veri netleşti: Zamlı maaş tabloları ortaya çıktı

TÜİK’in kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla milyonların beklediği 5 aylık zam farkı belli oldu. Ocak 2026 maaş hesaplamalarında kritik dönem başladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
2026 memur ve emekli zammında 5 aylık veri netleşti: Zamlı maaş tabloları ortaya çıktı - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yılın ikinci yarısının beşinci enflasyon rakamları olan Kasım ayı enflasyonu bugün saat 10.00’da duyuruldu.

1 17
2026 memur ve emekli zammında 5 aylık veri netleşti: Zamlı maaş tabloları ortaya çıktı - Resim: 2

Açıklanan verilere göre, Kasım ayında aylık enflasyon yüzde 0,87 olurken, yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 seviyesinde gerçekleşti.

2 17
2026 memur ve emekli zammında 5 aylık veri netleşti: Zamlı maaş tabloları ortaya çıktı - Resim: 3

Bu veriyle birlikte, memur ve emeklilerin maaşlarına yansıyacak olan 5 aylık enflasyon farkları kesinleşmiş oldu.

3 17
2026 memur ve emekli zammında 5 aylık veri netleşti: Zamlı maaş tabloları ortaya çıktı - Resim: 4

5 aylık enflasyon verileri baz alındığında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için uygulanacak artış oranı yüzde 11,20 olarak belirlendi.

4 17
2026 memur ve emekli zammında 5 aylık veri netleşti: Zamlı maaş tabloları ortaya çıktı - Resim: 5

Memur ve memur emeklileri için ise 5 aylık kesinleşen zam oranı yüzde 17,56 oldu.

5 17
2026 memur ve emekli zammında 5 aylık veri netleşti: Zamlı maaş tabloları ortaya çıktı - Resim: 6

Memur ve Emekli Sandığı mensuplarının maaş artışlarında, enflasyon verilerine ek olarak toplu sözleşme payı da dikkate alınıyor. Açıklanan 5 aylık verilere göre, memur maaşlarındaki artış şimdiden yüzde 17,56 oranını garantilemiş oldu.

6 17
2026 memur ve emekli zammında 5 aylık veri netleşti: Zamlı maaş tabloları ortaya çıktı - Resim: 7

Nihai zam oranı, Ocak ayı başında açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından tam olarak netleşecek. Böylece en düşük memur ve emekli maaşlarının ne kadar olacağı da kesinleşmiş olacak.

7 17
2026 memur ve emekli zammında 5 aylık veri netleşti: Zamlı maaş tabloları ortaya çıktı - Resim: 8

İşte Haber Global'e göre, yüzde 17,56 artışa göre zamlı memur maaşları...

Şube Müdürü (Üni. Mezunu) 1/4

74.457 TL - 87.532 TL

Memur (Üni. Mezunu) 9/1

52.620TL - 61.860TL

Uzman Öğretmen 1/4

67.797 TL - 79.702 TL

8 17
2026 memur ve emekli zammında 5 aylık veri netleşti: Zamlı maaş tabloları ortaya çıktı - Resim: 9


Öğretmen 1/4

61.177 TL - 71.920 TL

Başkomiser

1/3 74.858 TL - 88.003 TL

Polis Memuru 8/1

67.741 TL - 79.636 TL

9 17
2026 memur ve emekli zammında 5 aylık veri netleşti: Zamlı maaş tabloları ortaya çıktı - Resim: 10

Uzman Doktor 1/4

85.302 TL - 100.281 TL

Hemşire (Üni. Mezunu) 5/1

60.660 TL - 71.312 TL

Mühendis 1/4

75.999 TL - 89.344TL

10 17
2026 memur ve emekli zammında 5 aylık veri netleşti: Zamlı maaş tabloları ortaya çıktı - Resim: 11

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1

53.999 TL - 63.481 TL
Profesör 1/4

111.124 TL - 130.637 TL

Araştırma Görevlisi 7/1

72.878 TL - 85.675 TL

11 17
2026 memur ve emekli zammında 5 aylık veri netleşti: Zamlı maaş tabloları ortaya çıktı - Resim: 12

Vaiz 1/4

63.368 TL - 74.495 TL
Avukat 1/4

72.416TL - 85.132 TL

12 17
2026 memur ve emekli zammında 5 aylık veri netleşti: Zamlı maaş tabloları ortaya çıktı - Resim: 13

Yüzde 17,56 artışa göre zamlı memur emekli maaşları...

Müsteşar 1/1

82.430 TL - 96.905 TL

Genel Müdür (1/1)

72.958 TL 1 - 85.769 TL

13 17
2026 memur ve emekli zammında 5 aylık veri netleşti: Zamlı maaş tabloları ortaya çıktı - Resim: 14

Şube Müdürü (Lisans) 1/4

28.630 TL 1- 33.657 TL

Memur (Lisans) 4/1

22.415 TL - 26.351 TL
Öğretmen 1/4

33.951 TL - 39.913 TL

14 17
2026 memur ve emekli zammında 5 aylık veri netleşti: Zamlı maaş tabloları ortaya çıktı - Resim: 15

Kaymakam 1. Sınıf 1/4

48.068 TL -56.509 TL

Başkomiser 1/4

33.951 TL - 39.913 TL

Polis Memuru 1/4

33.951 TL - 39.913 TL

15 17
2026 memur ve emekli zammında 5 aylık veri netleşti: Zamlı maaş tabloları ortaya çıktı - Resim: 16

Hemşire (Lisans) 1/4

33.951 TL - 39.913 TL

Mühendis 1/4

33.995 TL - 39.965 TL

Teknisyen (Lise) 1/4

24.407 TL - 28.693 TL

Pratisyen Hekim 1/4

50.178 TL 1 - 58.989 TL

16 17
2026 memur ve emekli zammında 5 aylık veri netleşti: Zamlı maaş tabloları ortaya çıktı - Resim: 17

Profesör 1/4

59.454 TL - 69.894 TL

İmam Hatip

34.248 TL - 40.262 TL

Avukat 1/4

34.248 TL - 40.262 TL

17 17
memur maaşları emekli maaşları enflasyon