2026 memur ve emekli zammında 5 aylık veri netleşti: Zamlı maaş tabloları ortaya çıktı
TÜİK’in kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla milyonların beklediği 5 aylık zam farkı belli oldu. Ocak 2026 maaş hesaplamalarında kritik dönem başladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yılın ikinci yarısının beşinci enflasyon rakamları olan Kasım ayı enflasyonu bugün saat 10.00’da duyuruldu.
Açıklanan verilere göre, Kasım ayında aylık enflasyon yüzde 0,87 olurken, yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 seviyesinde gerçekleşti.
Bu veriyle birlikte, memur ve emeklilerin maaşlarına yansıyacak olan 5 aylık enflasyon farkları kesinleşmiş oldu.
5 aylık enflasyon verileri baz alındığında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için uygulanacak artış oranı yüzde 11,20 olarak belirlendi.
Memur ve memur emeklileri için ise 5 aylık kesinleşen zam oranı yüzde 17,56 oldu.
Memur ve Emekli Sandığı mensuplarının maaş artışlarında, enflasyon verilerine ek olarak toplu sözleşme payı da dikkate alınıyor. Açıklanan 5 aylık verilere göre, memur maaşlarındaki artış şimdiden yüzde 17,56 oranını garantilemiş oldu.
Nihai zam oranı, Ocak ayı başında açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından tam olarak netleşecek. Böylece en düşük memur ve emekli maaşlarının ne kadar olacağı da kesinleşmiş olacak.
İşte Haber Global'e göre, yüzde 17,56 artışa göre zamlı memur maaşları...
Şube Müdürü (Üni. Mezunu) 1/4
74.457 TL - 87.532 TL
Memur (Üni. Mezunu) 9/1
52.620TL - 61.860TL
Uzman Öğretmen 1/4
67.797 TL - 79.702 TL
Öğretmen 1/4
61.177 TL - 71.920 TL
Başkomiser
1/3 74.858 TL - 88.003 TL
Polis Memuru 8/1
67.741 TL - 79.636 TL
Uzman Doktor 1/4
85.302 TL - 100.281 TL
Hemşire (Üni. Mezunu) 5/1
60.660 TL - 71.312 TL
Mühendis 1/4
75.999 TL - 89.344TL
Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1
53.999 TL - 63.481 TL
Profesör 1/4
111.124 TL - 130.637 TL
Araştırma Görevlisi 7/1
72.878 TL - 85.675 TL
Vaiz 1/4
63.368 TL - 74.495 TL
Avukat 1/4
72.416TL - 85.132 TL
Yüzde 17,56 artışa göre zamlı memur emekli maaşları...
Müsteşar 1/1
82.430 TL - 96.905 TL
Genel Müdür (1/1)
72.958 TL 1 - 85.769 TL
Şube Müdürü (Lisans) 1/4
28.630 TL 1- 33.657 TL
Memur (Lisans) 4/1
22.415 TL - 26.351 TL
Öğretmen 1/4
33.951 TL - 39.913 TL
Kaymakam 1. Sınıf 1/4
48.068 TL -56.509 TL
Başkomiser 1/4
33.951 TL - 39.913 TL
Polis Memuru 1/4
33.951 TL - 39.913 TL
Hemşire (Lisans) 1/4
33.951 TL - 39.913 TL
Mühendis 1/4
33.995 TL - 39.965 TL
Teknisyen (Lise) 1/4
24.407 TL - 28.693 TL
Pratisyen Hekim 1/4
50.178 TL 1 - 58.989 TL
Profesör 1/4
59.454 TL - 69.894 TL
İmam Hatip
34.248 TL - 40.262 TL
Avukat 1/4
34.248 TL - 40.262 TL