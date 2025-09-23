2026 Ocak asgari ücret zammı SON AÇIKLAMALAR! Ne zaman belli olacak? Zam oranı ve toplantı tarihi merak ediliyor

2025 YILI ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025’ten itibaren net asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıklamıştı. Brüt ücret 26 bin 5 lira 50 kuruş olurken, işverene maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş olarak hesaplandı.