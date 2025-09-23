2026 Ocak asgari ücret zammı SON AÇIKLAMALAR! Ne zaman belli olacak? Zam oranı ve toplantı tarihi merak ediliyor
Milyonlarca çalışanın merak ettiği 2026 asgari ücret zammı için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrildi. Toplantılar aralık ayında yapılacak, yeni asgari ücret 1 Ocak’tan önce açıklanacak.
2026 OCAK ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN GERİ SAYIM
2026 Ocak asgari ücret ne kadar olacak sorusu milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Yıl sonunun yaklaşmasıyla zam hesaplamaları başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından 2026 yılı brüt ve net asgari ücret miktarı netlik kazanacak.
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Asgari ücret zammı, yeni yıldan önce işveren, işçi ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun görüşmeleri sonucunda belirlenecek. Yıl sonu enflasyon verileri de zam oranında belirleyici olacak.
ASGARİ ÜCRET TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Komisyon, aralık ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulan tarihlerde toplanacak. İlk toplantının hangi gün yapılacağı Bakanlık tarafından açıklanacak. Son toplantıda ise 2026 yılı asgari ücreti netleşecek.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşuyor. Bakanlığın belirlediği üye başkanlık yapıyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor, eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlıyor.
2026 ASGARİ ÜCRET İÇİN OLASI SENARYOLAR
2026 asgari ücret artışı için farklı zam senaryoları değerlendiriliyor:
%20 zam senaryosunda net ücret: 26.524 TL
%25 zam senaryosunda net ücret: 27.630 TL
%30 zam senaryosunda net ücret: 28.735 TL
MORGAN STANLEY’DEN 2026 ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ
2025 yılı asgari ücret zammını doğru tahmin eden ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, 2026 için de öngörüsünü paylaştı. Bankanın raporuna göre asgari ücrete yüzde 20-25 aralığında zam yapılabileceği tahmin ediliyor.
“Asgari ücret 26 bin TL olacak” değerlendirmesi yapan raporda, yüzde 20 zam senaryosunda net ücretin 26 bin 524 TL’ye, yüzde 25 zam senaryosunda ise 27 bin 630 TL’ye yükseleceği hesaplandı.
2025 YILI ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025’ten itibaren net asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıklamıştı. Brüt ücret 26 bin 5 lira 50 kuruş olurken, işverene maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş olarak hesaplandı.