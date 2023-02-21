21- 24 Şubat 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu yayında

BİM’de bu hafta da temel gıdanın yanı sıra temizlik, cilt bakım ürünleri de yer alıyor. BİM marketlerinde 21 Şubat indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; çeyiz paketinden, küçük ev aletlerine, beyaz eşyalardan, teknolojik ürünlere, kozmetik malzemelerden, mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. 10 kilo deterjan 175 TL, 100 adet bulaşık makinesi tableti 92,50 TL'den satılacak! İşte BİM 21 Şubat indirimli ürünler kataloğu....