21- 24 Şubat 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu yayında
BİM aktüel kataloğu yayınlandı. Salı ve Cuma günleri yayınlanan yeni katalog ile haftanın fırsatlarını belli oldu. BİM'de bu hafta; giysi çeşitleri, kozmetik malzemeler, ev eşyaları, temel ihtiyaç ve gıda ürünlerinde çeşitli indirimler raflardaki yerini aldı. İşte, BİM aktüel kataloğu..
BİM’de bu hafta da temel gıdanın yanı sıra temizlik, cilt bakım ürünleri de yer alıyor. BİM marketlerinde 21 Şubat indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; çeyiz paketinden, küçük ev aletlerine, beyaz eşyalardan, teknolojik ürünlere, kozmetik malzemelerden, mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. 10 kilo deterjan 175 TL, 100 adet bulaşık makinesi tableti 92,50 TL'den satılacak! İşte BİM 21 Şubat indirimli ürünler kataloğu....
BİM 21-24 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Efor 1 Kg Siyah Çay (65 TL)
Sütlü İsviçre Çikoltası (18,00 TL)
Ketçap 355 gr (16 TL)
Mayonez 320 gr (23,50 TL)
Kağıt Havlu 2 Katlı 79 TL
Çamaşır Suyu 18,50 TL
6×650 ml Sıvı Bulaşık Deterjanı 119,50 TL
32'li Bütçem Tuvalet Kağıdı 2 Katlı 115 TL
28'li Antibakteriyel Günlük Ped 17,50 TL
10 Kg Limon Karbonat Toz Deterjan 175 TL
Nofrost Buzdolabı (7.499 TL)
Buzdolabı (5.799 TL)
8 kg Çamaşır Makinesi (5.599 TL)
8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi (5.599 TL)