22 bin TL taksitle ev sahibi olma fırsatı: İşte tüm ödeme koşulları!
Kira öder gibi ev sahibi olma dönemi başladı! Küçük peşinatlarla, sabit taksitli konut kampanyaları dikkat çekiyor. Aylık 22 bin 500 TL taksitle ev sahibi olmak artık mümkün.
Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine yönelik beklentiler güçlenirken, yatırımcılar birikimlerini Türk Lirası mevduattan emlak sektörüne yönlendirmeye başladı. Bu gelişme, düşen faiz oranlarıyla birlikte konut alımını yeniden cazip hale getiriyor.
KİRA YERİNE KENDİ EVİNE ÖDEME YAP
Yükselen kiralar ve yeni konut arzındaki daralma nedeniyle evlerin amortisman süresi 10 yılın altına geriledi.
Özellikle büyükşehirlerde kira bedelleri 25-30 bin TL’yi bulurken, aynı miktarda taksitle ev sahibi olmak isteyenler için 1+0 ve 1+1 daireler uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor.
200 BİN TL PEŞİNATLA EV SAHİBİ OLMAK MÜMKÜN
Ekonomim'e göre, 1 milyon TL seviyesinden başlayan 1+0 daireler için 200 bin TL peşinat yeterli oluyor. Bu durumda, geri kalan 800 bin TL’lik kısım için konut kredisi kullanıldığında, ödeme planı şöyle şekilleniyor:
120 ay vadede (yüzde 2,69 faizle): Aylık 22.500 TL
60 ay vadede: Aylık 28.000 TL
48 ay vadede: Aylık 31.000 TL
BDDK'nın düzenlemesine göre ilk kez konut alacaklara şu oranlarda kredi sağlanıyor:
A sınıfı enerji kimlik belgesine sahip evler için %90
B sınıfı için %85
Diğer sınıflar için %80 oranında kredi
Bu oranlar, ekspertiz değeri 5 milyon TL’nin altındaki konutlar için geçerli.
Konut kredilerinde taksitler sabit kalıyor. Bu da yıllar içinde maaşlara gelen artışlara karşı aylık ödeme yükünün görece azalması anlamına geliyor. Kira gibi yıllık zam baskısı olmadan ödeme yapılması, uzun vadede büyük bir avantaj sağlıyor.
Artan kira fiyatları karşısında, küçük bir daire bile satın almak uzun vadede kazançlı bir yatırım haline geliyor.
Kira ödemek yerine sabit taksitle ev sahibi olmak, evin zamanla değer kazanması ve gelecekte satışla gelir elde etme olasılığı, bu fırsatları daha cazip hale getiriyor.