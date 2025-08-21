22 bin TL taksitle ev sahibi olma fırsatı: İşte tüm ödeme koşulları!

BDDK'nın düzenlemesine göre ilk kez konut alacaklara şu oranlarda kredi sağlanıyor:

A sınıfı enerji kimlik belgesine sahip evler için %90

B sınıfı için %85

Diğer sınıflar için %80 oranında kredi

Bu oranlar, ekspertiz değeri 5 milyon TL’nin altındaki konutlar için geçerli.