22 Temmuz 2025 altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar?

FED YETKİLİLERİNİN AÇIKLAMALARI ALTINI HAREKETLENDİRDİ



Altın, yatırımcıların ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarını değerlendirmesiyle yükseldi. Guvernör Christopher Waller’ın faiz indirimi çağrısı ve Michelle Bowman’ın indirime açık olduğunu söylemesi, piyasaları etkiledi. Bu gelişmelerin ardından külçe altın ons başına yüzde 0,5 artarak 3.366 dolar seviyesine ulaştı.