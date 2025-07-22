22 Temmuz 2025 altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları, Fed açıklamaları sonrası ons değerindeki yükselişle birlikte yukarı yönlü hareket etti. Gram ve çeyrek altın fiyatlarında dikkat çeken artış yaşandı. İşte 22 Temmuz güncel altın fiyatları...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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22 Temmuz 2025 altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar? - Resim: 1

FED YETKİLİLERİNİN AÇIKLAMALARI ALTINI HAREKETLENDİRDİ

Altın, yatırımcıların ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarını değerlendirmesiyle yükseldi. Guvernör Christopher Waller’ın faiz indirimi çağrısı ve Michelle Bowman’ın indirime açık olduğunu söylemesi, piyasaları etkiledi. Bu gelişmelerin ardından külçe altın ons başına yüzde 0,5 artarak 3.366 dolar seviyesine ulaştı.

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22 Temmuz 2025 altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar? - Resim: 2

ONS ALTIN YÜKSELDİ, PİYASA HAREKETLENDİ

Altın yatırımcılarının yakından izlediği ons altın, Fed’in faiz indirimi sinyaliyle yüzde 0,5 yükseldi. Külçe altın, ons başına 3.366 dolara ulaştı. Saat 18.00 itibarıyla ons alış fiyatı 3.375,99 dolar, satış fiyatı 3.376,60 dolar oldu.

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22 Temmuz 2025 altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar? - Resim: 3

ATA ALTIN KAÇ TL?

Yüksek yatırım tercihlerinden biri olan Ata altın, alışta 28.878,31 TL, satışta ise 29.606,76 TL seviyesinde işlem görüyor.

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22 Temmuz 2025 altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar? - Resim: 4

ZİYNET ALTINI FİYATI

Ziyaretlerde ve yatırımda sıkça tercih edilen ziynet altını alış fiyatı 28.256,88 TL, satış fiyatı 28.789,83 TL.

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22 Temmuz 2025 altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar? - Resim: 5

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alışta 28.253,96 TL, satışta 28.786,76 TL.

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22 Temmuz 2025 altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar? - Resim: 6

TAM ALTIN GÜNCEL FİYATI

Tam altın alış fiyatı 28.501,00 TL, satış fiyatı 28.698,00 TL olarak belirlendi.

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22 Temmuz 2025 altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar? - Resim: 7

GRAM ALTIN KAÇ OLDU?

Yatırımcının gözü bu rakamda: Gram altın alış fiyatı 4.414,49 TL, satış fiyatı ise 4.415,00 TL.

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22 Temmuz 2025 altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar? - Resim: 8

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

22 Temmuz itibarıyla çeyrek altın alış fiyatı 7.063,39 TL, satış fiyatı 7.218,73 TL.

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22 Temmuz 2025 altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar? - Resim: 9

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın alışta 14.083,92 TL, satışta ise 14.438,73 TL seviyesinde.

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22 Temmuz 2025 altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar? - Resim: 10

22 AYAR BİLEZİK GRAMI

22 ayar bilezik gramı alışta 3.988,46 TL, satışta 4.200,32 TL.

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22 Temmuz 2025 altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar? - Resim: 11

14 AYAR BİLEZİK GRAMI

14 ayar bilezik alış fiyatı 2.395,46 TL, satış fiyatı 3.363,40 TL.

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22 Temmuz 2025 altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar? - Resim: 12

GREMSE ALTIN FİYATI

Gremse altın alış fiyatı 70.989,00 TL, satış fiyatı ise 71.635,00 TL.

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