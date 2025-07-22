22 Temmuz 2025 altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar?
Altın fiyatları, Fed açıklamaları sonrası ons değerindeki yükselişle birlikte yukarı yönlü hareket etti. Gram ve çeyrek altın fiyatlarında dikkat çeken artış yaşandı. İşte 22 Temmuz güncel altın fiyatları...
FED YETKİLİLERİNİN AÇIKLAMALARI ALTINI HAREKETLENDİRDİ
Altın, yatırımcıların ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarını değerlendirmesiyle yükseldi. Guvernör Christopher Waller’ın faiz indirimi çağrısı ve Michelle Bowman’ın indirime açık olduğunu söylemesi, piyasaları etkiledi. Bu gelişmelerin ardından külçe altın ons başına yüzde 0,5 artarak 3.366 dolar seviyesine ulaştı.
ONS ALTIN YÜKSELDİ, PİYASA HAREKETLENDİ
Altın yatırımcılarının yakından izlediği ons altın, Fed’in faiz indirimi sinyaliyle yüzde 0,5 yükseldi. Külçe altın, ons başına 3.366 dolara ulaştı. Saat 18.00 itibarıyla ons alış fiyatı 3.375,99 dolar, satış fiyatı 3.376,60 dolar oldu.
ATA ALTIN KAÇ TL?
Yüksek yatırım tercihlerinden biri olan Ata altın, alışta 28.878,31 TL, satışta ise 29.606,76 TL seviyesinde işlem görüyor.
ZİYNET ALTINI FİYATI
Ziyaretlerde ve yatırımda sıkça tercih edilen ziynet altını alış fiyatı 28.256,88 TL, satış fiyatı 28.789,83 TL.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alışta 28.253,96 TL, satışta 28.786,76 TL.
TAM ALTIN GÜNCEL FİYATI
Tam altın alış fiyatı 28.501,00 TL, satış fiyatı 28.698,00 TL olarak belirlendi.
GRAM ALTIN KAÇ OLDU?
Yatırımcının gözü bu rakamda: Gram altın alış fiyatı 4.414,49 TL, satış fiyatı ise 4.415,00 TL.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
22 Temmuz itibarıyla çeyrek altın alış fiyatı 7.063,39 TL, satış fiyatı 7.218,73 TL.
YARIM ALTIN FİYATI
Yarım altın alışta 14.083,92 TL, satışta ise 14.438,73 TL seviyesinde.
22 AYAR BİLEZİK GRAMI
22 ayar bilezik gramı alışta 3.988,46 TL, satışta 4.200,32 TL.
14 AYAR BİLEZİK GRAMI
14 ayar bilezik alış fiyatı 2.395,46 TL, satış fiyatı 3.363,40 TL.
GREMSE ALTIN FİYATI
Gremse altın alış fiyatı 70.989,00 TL, satış fiyatı ise 71.635,00 TL.