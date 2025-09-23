23 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de zam var mı?
Akaryakıt fiyatları yeni güne değişiklik olmadan başladı. Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar yakından izlenirken, 23 Eylül 2025 Salı günü benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin 52-54 TL, motorin 54-56 TL, LPG ise 25-27 TL aralığında işlem görmeye devam ediyor.
23 EYLÜL 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
⛽ İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 53,07 TL
Motorin: 54,40 TL
LPG: 26,51 TL
⛽ İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 52,92 TL
Motorin: 54,28 TL
LPG: 25,88 TL
⛽ ANKARA
Benzin: 53,90 TL
Motorin: 55,40 TL
LPG: 26,40 TL
⛽ İZMİR
Benzin: 54,23 TL
Motorin: 55,73 TL
LPG: 26,33 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuruna göre hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor, sonrasında KDV ilavesiyle pompa satış fiyatı belirleniyor.