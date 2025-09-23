23 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de zam var mı?

Akaryakıt fiyatları yeni güne değişiklik olmadan başladı. Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar yakından izlenirken, 23 Eylül 2025 Salı günü benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin 52-54 TL, motorin 54-56 TL, LPG ise 25-27 TL aralığında işlem görmeye devam ediyor.