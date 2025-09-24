24 Eylül 2025 benzin ve mazot fiyatları: Akaryakıta zam var mı?
Araç sahipleri, 24 Eylül itibarıyla “benzine zam var mı, motorine indirim geldi mi?” sorularına yanıt arıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle güncel benzin ve mazot fiyatları sıkça araştırılıyor.
Son günlerde benzin ve motorin zamları peş peşe gelirken, araç sahipleri “benzin litre fiyatı kaç TL, motorin kaç TL oldu?” sorularını merak ediyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları ve detaylar...
Akaryakıt fiyatları (24 eylül 2025)
Kurşunsuz 95 (Excellium95) (TL/lt): 53,10 TL
Motorin (TL/lt): 54,41 TL
Fuel Oil (TL/kg): 30,08 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?
Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları; gümrüksüz rafineri fiyatı, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı eklenerek hesaplanıyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında günlük yayımlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük dolar kuru dikkate alınarak belirleniyor. Bu hesaplamaların ardından dağıtım şirketleri fiyatı serbestçe belirleyebiliyor. Bu nedenle akaryakıt fiyatları şehirler ve şirketler arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.