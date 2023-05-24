Benzin ve motorine yine yeniden zam göründü: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Son günlerde Brent petrol ve dolar kurundaki dalgalanmalar sebebiyle, akaryakıt, benzin ve mtorin fiyatları, kamuoyu tarafından merak ediliyor. Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıt üzerindeki etkileri sürüyor.