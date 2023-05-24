Benzin ve motorine yine yeniden zam göründü: İşte güncel akaryakıt fiyatları
Dövizdeki ve brent petrol fiyatlarındaki günlük değişimlerle akaryakıt fiyatları da güncelleniyor. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara 24 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyatları nasıl? İşte ayrıntılar...
Son günlerde Brent petrol ve dolar kurundaki dalgalanmalar sebebiyle, akaryakıt, benzin ve mtorin fiyatları, kamuoyu tarafından merak ediliyor. Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıt üzerindeki etkileri sürüyor.
Araç sahipleri, istasyon duraklarına gitmeden önce akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Peki, güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
• Benzin fiyatı: 20,58 TL
• Motorin fiyatı: 19,39 TL
ANKARA
• Benzin fiyatı: 20,94 TL
• Motorin fiyatı: 19,75 TL