Benzin ve motorine yine yeniden zam göründü: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Dövizdeki ve brent petrol fiyatlarındaki günlük değişimlerle akaryakıt fiyatları da güncelleniyor. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara 24 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyatları nasıl? İşte ayrıntılar...

# benzin # motorin # akaryakıt
Son Güncelleme:
Benzin ve motorine yine yeniden zam göründü: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 1 1 6

Son günlerde Brent petrol ve dolar kurundaki dalgalanmalar sebebiyle, akaryakıt, benzin ve mtorin fiyatları, kamuoyu tarafından merak ediliyor. Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıt üzerindeki etkileri sürüyor.

Benzin ve motorine yine yeniden zam göründü: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 2 2 6

Araç sahipleri, istasyon duraklarına gitmeden önce akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Peki, güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorine yine yeniden zam göründü: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 3 3 6

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

• Benzin fiyatı: 20,58 TL
• Motorin fiyatı: 19,39 TL

Benzin ve motorine yine yeniden zam göründü: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 4 4 6

ANKARA

• Benzin fiyatı: 20,94 TL

• Motorin fiyatı: 19,75 TL