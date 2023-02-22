240 bin liraya kadar düşük faizli kredi fırsatı
Depremden etkilenen bölgelerin yeniden yapılanma sürecinde finansal destek paketleri ve krediler açıklanmaya başlandı
Deprem sonrası evi hasar gören vatandaşlar nakit ihtiyacını nereden sağlayacağını merak ederken kamu tarafından sağlanan desteklerin detayları belli oldu.
Evi dönüşüme girecek vatandaşlar için krediler imdada yetişecek. 2022 yılında üst limit ve faiz desteği iki kez arttırılırken, konut yapım ve edinme kredileri ile işyeri yapım kredisi 400 bin liradan 600 bin liraya yükseltildi.
Evini yıkmak yerine güçlendirmek isteyenler için güçlendirme kredisi 160 bin liradan 240 bin liraya çıktı. Faiz desteği ise 400 baz puan iken 600 baz puan oldu.
Faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı 2 milyon liradan son düzenleme ile 3 milyon liraya çıkartıldı.
RİSKLİ RAPORU İLE BANKAYA BAŞVURU
Sadece deprem bölgesi değil, depreme riskli bölgelerde yaşayan vatandaşların da kullanabileceği bina güçlendirme kredisine ilişkin bilgildendirmede bulunan Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serpil Kahraman şu açıklamalarda bulundu: