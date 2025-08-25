25 Ağustos 2025 altın fiyatları: Gram ve çeyrek ne kadar oldu?

Gram altın 4 bin 435 TL seviyesinde işlem görürken, ons altın 3 bin 365 dolardan alıcı buluyor. Çeyrek altın 7 bin 284 TL, yarım altın 14 bin 569 TL, Cumhuriyet altını ise 29 bin 004 TL’den satılıyor.





