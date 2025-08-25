25 Ağustos 2025 altın fiyatları: Gram ve çeyrek ne kadar oldu?

Küresel piyasalardaki belirsizlikler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik gelişmeler altının seyrini belirlemeye devam ediyor. Altın fiyatları, haftanın ilk işlem günü olan 25 Ağustos 2025 Pazartesi sabahına yatay seyirde başladı.

Gram altın 4 bin 435 TL seviyesinde işlem görürken, ons altın 3 bin 365 dolardan alıcı buluyor. Çeyrek altın 7 bin 284 TL, yarım altın 14 bin 569 TL, Cumhuriyet altını ise 29 bin 004 TL’den satılıyor.



Uzmanlar, küresel belirsizliklerin devam etmesiyle birlikte yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talebin süreceği öngörüsünde bulunuyor.

25 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

💰 GRAM ALTIN 4 BİN 435 TL’DEN İŞLEM GÖRÜYOR

🪙 ONS ALTIN 3 BİN 365 DOLARDA SABİT KALDI

🟡 ÇEYREK ALTIN 7 BİN 284 TL’DEN SATILIYOR

⚖️ YARIM ALTIN 14 BİN 569 TL SEVİYESİNDE

🏅 TAM ALTIN 29 BİN 098 TL’YE YÜKSELDİ

👑 CUMHURİYET ALTINI 29 BİN 004 TL’DEN İŞLEMDE

🔱 ATA ALTIN 30 BİN 169 TL’YE YAKLAŞTI

Altın gram altın