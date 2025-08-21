250 bin liranın 32 günde getirisi dudak uçuklattı! İşte bankaların sunduğu kazançlar

250 bin TL’sini 32 günlük vadeli mevduata yatırmak isteyen vatandaş için bankalar adeta yarışa girdi. İşte en yüksek faiz oranları ve aylık getiriler...

Yayınlanma: Güncellenme:
Vatandaşın birikimini değerlendirmek için en çok tercih ettiği yöntemlerden biri vadeli mevduat hesapları oluyor. 250 bin TL’nin 32 gün sonunda sağlayacağı kazanç, bankaların sunduğu faiz oranlarına göre ciddi şekilde değişiyor.

İşte banka banka 250 bin TL'nin güncel getirisi...

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %49
Aylık Getiri: 7.594,75 TL
Vade Sonu Tutar: 257.594,75 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 7.414,68 TL
Vade Sonu Tutar: 257.414,68 TL

ODEA

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 7.279,61 TL
Vade Sonu Tutar: 257.279,61 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 8.453,26 TL
Vade Sonu Tutar: 258.453,26 TL

HSBC

Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 7.111,48 TL
Vade Sonu Tutar: 257.111,48 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 8.453,26 TL
Vade Sonu Tutar: 258.453,26 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 8.136,99 TL
Vade Sonu Tutar: 258.136,99 TL

QNB

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 7.160,55 TL
Vade Sonu Tutar: 257.160,55 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 8.266,58 TL
Vade Sonu Tutar: 258.266,58 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 7.956,16 TL
Vade Sonu Tutar: 257.956,16 TL

HAYAT FİNANS

Kâr Payı Oranı: %43,51
Aylık Getiri: 7.867,56 TL
Vade Sonu Tutar: 257.867,56 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 7.865,75 TL
Vade Sonu Tutar: 257.865,75 TL

ENPARA.COM

Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 7.684,93 TL
Vade Sonu Tutar: 257.684,93 TL

GETİR FİNANS (STANDART VADELİ)

Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 6.364,93 TL
Vade Sonu Tutar: 256.364,93 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 6.509,59 TL
Vade Sonu Tutar: 256.509,59 TL

