250 bin liranın 32 günde getirisi dudak uçuklattı! İşte bankaların sunduğu kazançlar
250 bin TL’sini 32 günlük vadeli mevduata yatırmak isteyen vatandaş için bankalar adeta yarışa girdi. İşte en yüksek faiz oranları ve aylık getiriler...
Vatandaşın birikimini değerlendirmek için en çok tercih ettiği yöntemlerden biri vadeli mevduat hesapları oluyor. 250 bin TL’nin 32 gün sonunda sağlayacağı kazanç, bankaların sunduğu faiz oranlarına göre ciddi şekilde değişiyor.
İşte banka banka 250 bin TL'nin güncel getirisi...
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %49
Aylık Getiri: 7.594,75 TL
Vade Sonu Tutar: 257.594,75 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 7.414,68 TL
Vade Sonu Tutar: 257.414,68 TL
ODEA
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 7.279,61 TL
Vade Sonu Tutar: 257.279,61 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 8.453,26 TL
Vade Sonu Tutar: 258.453,26 TL
HSBC
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 7.111,48 TL
Vade Sonu Tutar: 257.111,48 TL
AKBANK
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 8.453,26 TL
Vade Sonu Tutar: 258.453,26 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 8.136,99 TL
Vade Sonu Tutar: 258.136,99 TL
QNB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 7.160,55 TL
Vade Sonu Tutar: 257.160,55 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 8.266,58 TL
Vade Sonu Tutar: 258.266,58 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 7.956,16 TL
Vade Sonu Tutar: 257.956,16 TL
HAYAT FİNANS
Kâr Payı Oranı: %43,51
Aylık Getiri: 7.867,56 TL
Vade Sonu Tutar: 257.867,56 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 7.865,75 TL
Vade Sonu Tutar: 257.865,75 TL
ENPARA.COM
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 7.684,93 TL
Vade Sonu Tutar: 257.684,93 TL
GETİR FİNANS (STANDART VADELİ)
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 6.364,93 TL
Vade Sonu Tutar: 256.364,93 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 6.509,59 TL
Vade Sonu Tutar: 256.509,59 TL