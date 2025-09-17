250 bin TL faizsiz evlilik kredisi ne kadar yeterli olacak? İşte İstanbul ve Ankara’da ev kurmanın maliyeti
Evlenecek gençlere verilen faizsiz kredi desteği 150 bin liradan 250 bin liraya çıkarıldı. 2026’dan itibaren uygulanacak olan destek, 48 ay vadeyle geri ödenecek. Peki, 250 bin liralık kredi İstanbul ve Ankara’da ev kurmaya yetiyor mu?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bu yıl başlatılan “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamında verilen faizsiz kredi 2026’dan itibaren 250 bin liraya yükseltildi.
Kredinin 48 ay vadeli ve faizsiz olması, genç çiftlerin evlenirken karşılaştıkları en büyük gider kalemlerinden biri olan mobilya ve beyaz eşya masraflarını hafifletmeyi amaçlıyor.
KREDİ MASRAFLARI KARŞILIYOR MU?
Ekonomim'e göre, 250 bin liralık kredi evin temel ihtiyaçlarının önemli bir kısmını karşılıyor ancak özellikle büyük şehirlerde masraflar bu tutarı aşıyor.
İstanbul’da ev kurmanın maliyeti yaklaşık 330 bin liraya, Ankara’da ise 275 bin liraya kadar çıkıyor. Bu rakamlar, kredi desteğinin birçok gideri karşıladığını ama yine de ek bütçe gerektirdiğini ortaya koyuyor.
İSTANBUL’DA EV KURMANIN MALİYETİ
İstanbul’da yeni ev kurmak isteyen çiftlerin karşılaştığı fiyatlar şöyle:
Beyaz eşya seti: 130 bin lira
Salon koltuk takımı: 60 bin lira
Yatak odası takımı: 55 bin lira
Yatak ve şilte: 30 bin lira
Hol/antre mobilyası ve aksesuar: 15 bin lira
Dekorasyon ve aksesuarlar: 25 bin lira
Nakliye, montaj ve küçük ev aletleri: 15 bin lira
Toplam: 330 bin lira
ANKARA’DA EV KURMANIN MALİYETİ
Ankara’da fiyatlar İstanbul’a göre daha düşük olsa da kredi tutarını aşıyor:
Beyaz eşya seti: 120 bin lira
Salon koltuk takımı: 55 bin lira
Yatak odası takımı: 50 bin lira
Yatak ve şilte: 28 bin lira
Hol/antre mobilyası ve aksesuar: 12 bin lira
Dekorasyon ve aksesuarlar: 20 bin lira
Nakliye, montaj ve küçük ev aletleri: 10 bin lira
Toplam: 275 bin lira