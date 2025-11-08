250 bin TL’niz 32 günde ne kadar kazandırır? Rakamı duyanlar şaşırıyor!

Mevduat faizlerinde rekabet yeniden alevlendi. İşte 8 Kasım 2025 itibarıyla güncel faiz tablosu ve bankalara göre getiri oranları...

Simge Sarıyar
Tasarruf sahiplerinin yakından takip ettiği mevduat faiz oranlarında son haftalarda dikkat çekici artış yaşanıyor.

Bankaların uyguladığı yüksek faiz oranları, 250 bin TL’lik mevduatı kısa sürede önemli bir kazanca dönüştürüyor.

İşte banka banka 250 TL'nin aylık getirisi:

ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 7323 TL
Vade Sonu Tutar: 257.323 TL

CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 8136 TL
Vade Sonu Tutar: 258.136 TL

TEB
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 8136 TL
Vade Sonu Tutar: 258.136 TL

ODEA BANK
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 8136 TL
Vade Sonu Tutar: 258.136 TL

QNB
Faiz Oranı: Yüzde 45.75
Net Kazanç: 8272 TL
Vade Sonu Tutar: 258.272 TL

ING BANK
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 8317 TL
Vade Sonu Tutar: 258.317 TL

FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 8317 TL
Vade Sonu Tutar: 258.317 TL

ALTERNATİFBANK
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 8498 TL
Vade Sonu Tutar: 258.498 TL

ONBANK
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 8498 TL
Vade Sonu Tutar: 258.498 TL

ANADOLUBANK
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 8679 TL
Vade Sonu Tutar: 258.679 TL

HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 34
Net Kazanç: 7452 TL
Vade Sonu Tutar: 257.452 TL

BURGAN BANK
Faiz Oranı: Yüzde 49
Net Kazanç: 8860 TL
Vade Sonu Tutar: 258.860 TL

ENPARA (QNB Finansbank Dijital)
Faiz Oranı: Yüzde 34
Net Kazanç: 6147 TL
Vade Sonu Tutar: 256.147 TL

ICBC TURKEY
Faiz Oranı: Yüzde 37,00
Net Kazanç: 6690 TL
Vade Sonu Tutar: 256.690 TL

GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 7232 TL
Vade Sonu Tutar: 257.232 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 7413 TL
Vade Sonu Tutar: 257.413 TL

ŞEKERBANK
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 7413 TL
Vade Sonu Tutar: 257.413 TL

DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 42.75
Net Kazanç: 7730 TL
Vade Sonu Tutar: 257.730 TL

AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 7594 TL
Vade Sonu Tutar: 257.594 TL

VAKIFBANK
Faiz Oranı: Yüzde 43.5
Net Kazanç: 7865 TL
Vade Sonu Tutar: 257.865 TL

YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 7956 TL
Vade Sonu Tutar: 257.956 TL

GETİR FİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 7956 TL
Vade Sonu Tutar: 257.956 TL

HSBC
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 8136 TL
Vade Sonu Tutar: 258.136 TL

