2.604 Lira ödeme yapılacak! Şartı sağlayanlara 4 ay 2.604 Lira ödenecek! İşte şartlar...
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre emekli olmayanlar kişiler de emekli maaşı alınabilecek. 4 ay süreyle yatırılacak olan maaşı kimlerin alabileceği merak konusu oldu. Ödeme kimlere yapılacak? Şartlar neler?
Milyonların beklediği EYT, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlk maaşların nisan ayında yapılacağı ifade edildi. Peki emekli olmadan emekli maaşı nasıl alınır? Kimler alabilir?
4 AY ÖDEME YAPILACAK
SGK ya da Bağ-Kur emeklisi olmayan kişilere yılda 4 defa 2.604 lira ödeme yapılacak. Ödemeler Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında hesaplara yatırılacak. Emekli olmayan kişiler ödemelerini Ziraat Bankası ya da PTT şubelerinden alabilecekler.
ARANAN ŞARTLAR NELER?
• 65 yaş üstü olmak,
• T.C. vatandaşı olmak,
• Sosyal güvencesi olmamak ve bunu valilik ve kaymakamlık aracılığıyla kanıtlamak,
• Nafaka almıyor olmak,
• Sağlık sigortasına sahip olmamak,
• Hane halkı net gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması,
• Sosyal Hizmetler Kanunu’na göre harçlık almıyor olmak.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Söz konusu başvurular bulunduğunuz ildeki valilik ya da kaymakamlıklardaki defterdar ya da mal müdürlüklerine müracaat ederek başvuru gerçekleştirebilecekler.