2.604 Lira ödeme yapılacak! Şartı sağlayanlara 4 ay 2.604 Lira ödenecek! İşte şartlar...

4 AY ÖDEME YAPILACAK

SGK ya da Bağ-Kur emeklisi olmayan kişilere yılda 4 defa 2.604 lira ödeme yapılacak. Ödemeler Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında hesaplara yatırılacak. Emekli olmayan kişiler ödemelerini Ziraat Bankası ya da PTT şubelerinden alabilecekler.