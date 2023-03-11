27 bin TL promosyon hesaplara yatacak
Zamlı maaşları hesaplarına yatan ve promosyondan da güzel bir gelir elde etmeyi bekleyen personellere, bir kurumdan daha sevindiren haber geldi. Yapılan ihaleler sonucu en yüksek fiyatı veren banka ile anlaşılırken ve çalışanların hesabına toplam 27 bin lira yatırılacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar..
Geçtiğimiz yıl özellikle emeklileri kendi bünyelerine çekmek için kıyasıya rekabete giren bankalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yüzde 30'luk memur ve emekli zammı sonrası kurumlarla promosyon anlaşmalarını hızlandırdı.
Geçtiğimiz yıl ve 2023'ün ilk iki ayında yapılan promosyon anlaşmalarında, bazı kamu kurumu ve özel sektör çalışanları da dahil milyonlarca çalışanı sevindiren gelişmeler yaşandı.
ÇALIŞANLARA TEK SEFERDE YÜKLÜ MİKTAR
Pekçok kurum anlaşma sağladığı bankalarla çalışanlarına tek seferde on binlerce lira kazandırırken bir kurumumuzda daha aynı sevinç yaşandı.
EN YÜKSEĞİ 40 BİN TL'Yİ GEÇTİ
Bazı bakanlık ve kurumların çalışan personele 20 bin lira verdiği görülürken bazılarının ise ihalede kıyasıya rekabete girerek 40 bin liranın üzerine kadar çıkardığı görüldü.