29 Mayıs İstanbul'da ulaşım ücretsiz mi? İstanbul'un fethinin 571. yılı kutlanıyor

29 MAYIS'TA İSTANBUL'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ulaşım ücretsiz olacak. İBB'ye bağlı ulaşım araçları İstanbulkart sahiplerine ücretsiz hizmet verecek. İETT, metro, füniküler, tramvay, şehir hatları vapurları ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacak. İBB tarafından yapılan açıklamada, "29 Mayıs Çarşamba günü İstanbul’un Fethi dolayısıyla toplu ulaşım ücretsiz olacaktır. Kişiselleştirilmiş İstanbulkartınız ile ücretsiz ulaşımdan faydalanabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.