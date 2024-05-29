29 Mayıs İstanbul'da ulaşım ücretsiz mi? İstanbul'un fethinin 571. yılı kutlanıyor
Bugün İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü. Peki bugün İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Cevabı haberimizde.
İstanbul, bundan 571 yıl önce bugün, Fatih Sultan Mehmed tarafından fethedildi. Her yıl, İstanbul'un fethi çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İstanbul'un fethini belediyeler meydanlarda sanatçılarla ve çeşitli kutlama programlarıyla kutluyor. Geçtiğimiz yıllarda ulaşım da ücretsiz oluyordu. Peki bu sene de durum böyle mi?
29 MAYIS'TA İSTANBUL'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul'da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ulaşım ücretsiz olacak. İBB'ye bağlı ulaşım araçları İstanbulkart sahiplerine ücretsiz hizmet verecek. İETT, metro, füniküler, tramvay, şehir hatları vapurları ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacak. İBB tarafından yapılan açıklamada, "29 Mayıs Çarşamba günü İstanbul’un Fethi dolayısıyla toplu ulaşım ücretsiz olacaktır. Kişiselleştirilmiş İstanbulkartınız ile ücretsiz ulaşımdan faydalanabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.
MARMARAY ÜCRETSİZ OLACAK MI?
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na bağlı Marmaray da bugün İstanbullulara ücretsiz hizmet verecek. Marmaray'a İstanbulkart ile ücretsiz binilebilecek.