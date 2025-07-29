29 Temmuz 2025 altın fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar?
Altın piyasasında hareketlilik sürerken, 29 Temmuz 2025 Salı günü gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte güncel satış fiyatları...
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ÇEYREK ALTIN
Alış: 7.066,00 TL
Satış: 7.132,00 TL
GRAM ALTIN
Alış: 4.325,48 TL
Satış: 4.325,86 TL
YARIM ALTIN
Alış: 14.131,00 TL
Satış: 14.265,00 TL
ATA ALTIN
Alış: 28.609,00 TL
Satış: 29.097,00 TL
TAM ALTIN
Alış: 28.176,00 TL
Satış: 28.399,00 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 28.717,00 TL
Satış: 29.151,00 TL
14 AYAR BİLEZİK
Alış: 2.363,39 TL
Satış: 3.328,51 TL
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 3.942,63 TL
Satış: 4.156,34 TL
ONS ALTIN
Alış: 3.315,28 TL
Satış: 3.315,63 TL
GREMSE ALTIN
Alış: 69.362,90 TL
Satış: 70.948,50 TL