295 bin TL’lik en ucuz elektrikli araç Türkiye’de
Sıfır otomobil fiyatları ve ikinci el araç fiyatlarının uçuşa geçtiği şu dönemde büyük bir sürpriz yaşanıyor. İşte ülkemizde 295 bin TL’ye satılacak o model…
Elektrikli otomobil piyasasında yaşanan gelişmeleri takip ederken son gelen sürprizler tüketiciyi oldukça heyecanlandırdı. Bu haberimizde elektrikli otomobil piyasasını oldukça canlandıracak o modelin detaylarını ve fiyatını araştırdık.
Ülkemizde sadece 300 bin TL gibi bir rakama satılacağı beklenen o elektrikli model ile ilgili detaylar haberimizde. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye pazarından çekilen Chery, yeniden pazara giriş yapma kararı aldı. Elektrikli otomobili EQ1 ile Türkiye piyasasına adım atacak olan Chery’nin ne zaman piyasaya giriş yapacağı ve ne kadara satılacağı ortaya çıktı.
Türkiye’de satışa çıkaracağı ilk elektrikli otomobili olan EQ1 için hazırlıklarına başlayan Chery’nin yüze 54’lik ek vergiye takılacak olmasına rağmen en uygun fiyata sahip elektrikli model olacağının sinyalleri Chery Türkiye’nin Başkan Yardımcısı Ahu Turan’dan geldi.
CHERY EQ1 TÜRKİYE’YE NE ZAMAN GELECEK? ELEKTRİKLİ CHERY EQ1’İN FİYATI NE KADAR OLACAK?
Chery markasının Türkiye’ye gelecek ilk otomobilinin mini sınıf bir araç olan EQ1 olacağını ilan eden Turan, katıldığı programda 15 bin satış hedeflediklerini duyurdu.
“Omoda 5”, “Tiggo7 Pro” ve “Tiggo8 Pro” modelleriyle de Türkiye’ye giriş yapmaya hazırlandığı öğrenilen Chery’nin 2023 yılında en az 15 bin adet satış yapmak istediğini bildiren Turan, sene sonuna doğru satışların gerçekleşeceğini bildirdi.