295 bin TL’lik en ucuz elektrikli araç Türkiye’de

Ülkemizde sadece 300 bin TL gibi bir rakama satılacağı beklenen o elektrikli model ile ilgili detaylar haberimizde. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye pazarından çekilen Chery, yeniden pazara giriş yapma kararı aldı. Elektrikli otomobili EQ1 ile Türkiye piyasasına adım atacak olan Chery’nin ne zaman piyasaya giriş yapacağı ve ne kadara satılacağı ortaya çıktı.





