3 Mayıs'a dikkat!
Ekonomist Evren Devrim Zelyut dolar yatırımcılarını uyardı. İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği 2024 Nisan ayı faiz kararını açıkladı.
Merkez Bankası aylar sonra faiz artırımına gitmedi, politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu.
Döviz kurları bu hafta yatırımcısını üzdü. Dolar, euro ve Sterlin yeni güne de değer kaybederek başladı.
İstanbul serbest piyasada 32,4676 liradan alınan dolar, 32,5504 liradan satılıyor. 34,7285 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 34,8235 lira olarak belirlendi. 40,5755 liradan alınan Sterlin ise 40,7208 liradan satılıyor.
Ekonomist Evren Devrim Zelyut dolar yatırımcısını uyardı, "Eğer dolarınız varsa; Mutlak suretle 3 Mayıs'ta kırılma tarihi olarak görebilirsiniz" dedi.