3 Mayıs'a dikkat!

Ekonomist Evren Devrim Zelyut dolar yatırımcılarını uyardı. İşte detaylar...

# dolar # yatırım
Editör: Yağmur Biçen
3 Mayıs'a dikkat! - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği 2024 Nisan ayı faiz kararını açıkladı. 

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3 Mayıs'a dikkat! - Resim: 2

Merkez Bankası aylar sonra faiz artırımına gitmedi, politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu. 

Döviz kurları bu hafta yatırımcısını üzdü. Dolar, euro ve Sterlin yeni güne de değer kaybederek başladı.

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3 Mayıs'a dikkat! - Resim: 3

İstanbul serbest piyasada 32,4676 liradan alınan dolar, 32,5504 liradan satılıyor. 34,7285 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 34,8235 lira olarak belirlendi. 40,5755 liradan alınan Sterlin ise 40,7208 liradan satılıyor.

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3 Mayıs'a dikkat! - Resim: 4

Ekonomist Evren Devrim Zelyut dolar yatırımcısını uyardı, "Eğer dolarınız varsa; Mutlak suretle 3 Mayıs'ta kırılma tarihi olarak görebilirsiniz" dedi.

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