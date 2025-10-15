3 milyon TL’si olanlar dikkat! İşte en kazançlı vadeli hesaplar

3 milyon TL’sini 32 gün vadeli mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler için bankalar arasında faiz rekabeti zirveye ulaştı. İşte 2025 Ekim ayı itibarıyla 3 milyon TL için 32 günlük faiz getirisi ve bankalara göre kazanç tablosu…

Yüksek enflasyon ve faiz oranlarındaki dalgalanma, mevduat hesaplarını yeniden yatırımcıların gündemine taşıdı.

Ekim 2025 itibarıyla 3 milyon TL’yi 32 günlük vadeli hesaba yatırmak isteyen yatırımcılar için faiz oranları %35 ile %48 arasında değişiyor.

İşte banka banka 3.000.000 TL'nin 32 gün vadeli getirisi:

AKBANK
Serbest Plus Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 96.960,45 TL
Vade Sonu Tutar: 3.096.960,45 TL

ALTERNATİF BANK
VOV Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46,5
Aylık Getiri: 90.703,05 TL
Vade Sonu Tutar: 3.090.703,05 TL

FIBABANKA
Kiraz Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 95.040,74 TL
Vade Sonu Tutar: 3.095.040,74 TL

QNB FİNANSBANK
E-Vadeli Mevduat Hesabı – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44,25
Aylık Getiri: 86.414,79 TL
Vade Sonu Tutar: 3.086.414,79 TL

TEB (TÜRK EKONOMİ BANKASI)
Marifetli Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 91.295,21 TL
Vade Sonu Tutar: 3.091.295,21 TL

HSBC
Modern Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 99.041,55 TL
Vade Sonu Tutar: 3.099.041,55 TL

ODEA BANK
Oksijen Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 84.424,12 TL
Vade Sonu Tutar: 3.084.424,12 TL

YAPI KREDİ
Sınırsız Hesap TL – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 99.199 TL
Vade Sonu Tutar: 3.099.199 TL

DENİZBANK
E-Mevduat – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 95.473,97 TL
Vade Sonu Tutar: 3.095.473,97 TL

AKBANK
Vadeli Hesap TL – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 95.473,97 TL
Vade Sonu Tutar: 3.095.473,97 TL

GARANTİ BBVA
E-Vadeli Hesap – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 93.304,11 TL
Vade Sonu Tutar: 3.093.304,11 TL

GETİRFİNANS
Vadeli Hesap – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 85.528,77 TL
Vade Sonu Tutar: 3.085.528,77 TL

ZİRAAT BANKASI
Vadeli TL Mevduat Hesabı – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 93.304,11 TL
Vade Sonu Tutar: 3.093.304,11 TL

İŞ BANKASI
Vadeli TL Hesabı – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 75.945,21 TL
Vade Sonu Tutar: 3.075.945,21 TL

ANADOLUBANK
Renkli Hesap – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 104.153,42 TL
Vade Sonu Tutar: 3.104.153,42 TL

HALKBANK
E-Mevduat Hesabı – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 84.624,66 TL
Vade Sonu Tutar: 3.084.624,66 TL

