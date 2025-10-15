3 milyon TL’si olanlar dikkat! İşte en kazançlı vadeli hesaplar
3 milyon TL’sini 32 gün vadeli mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler için bankalar arasında faiz rekabeti zirveye ulaştı. İşte 2025 Ekim ayı itibarıyla 3 milyon TL için 32 günlük faiz getirisi ve bankalara göre kazanç tablosu…
Yüksek enflasyon ve faiz oranlarındaki dalgalanma, mevduat hesaplarını yeniden yatırımcıların gündemine taşıdı.
Ekim 2025 itibarıyla 3 milyon TL’yi 32 günlük vadeli hesaba yatırmak isteyen yatırımcılar için faiz oranları %35 ile %48 arasında değişiyor.
İşte banka banka 3.000.000 TL'nin 32 gün vadeli getirisi:
AKBANK
Serbest Plus Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 96.960,45 TL
Vade Sonu Tutar: 3.096.960,45 TL
ALTERNATİF BANK
VOV Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46,5
Aylık Getiri: 90.703,05 TL
Vade Sonu Tutar: 3.090.703,05 TL
FIBABANKA
Kiraz Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 95.040,74 TL
Vade Sonu Tutar: 3.095.040,74 TL
QNB FİNANSBANK
E-Vadeli Mevduat Hesabı – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44,25
Aylık Getiri: 86.414,79 TL
Vade Sonu Tutar: 3.086.414,79 TL
TEB (TÜRK EKONOMİ BANKASI)
Marifetli Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 91.295,21 TL
Vade Sonu Tutar: 3.091.295,21 TL
HSBC
Modern Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 99.041,55 TL
Vade Sonu Tutar: 3.099.041,55 TL
ODEA BANK
Oksijen Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 84.424,12 TL
Vade Sonu Tutar: 3.084.424,12 TL
YAPI KREDİ
Sınırsız Hesap TL – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 99.199 TL
Vade Sonu Tutar: 3.099.199 TL
DENİZBANK
E-Mevduat – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 95.473,97 TL
Vade Sonu Tutar: 3.095.473,97 TL
AKBANK
Vadeli Hesap TL – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 95.473,97 TL
Vade Sonu Tutar: 3.095.473,97 TL
GARANTİ BBVA
E-Vadeli Hesap – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 93.304,11 TL
Vade Sonu Tutar: 3.093.304,11 TL
GETİRFİNANS
Vadeli Hesap – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 85.528,77 TL
Vade Sonu Tutar: 3.085.528,77 TL
ZİRAAT BANKASI
Vadeli TL Mevduat Hesabı – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 93.304,11 TL
Vade Sonu Tutar: 3.093.304,11 TL
İŞ BANKASI
Vadeli TL Hesabı – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 75.945,21 TL
Vade Sonu Tutar: 3.075.945,21 TL
ANADOLUBANK
Renkli Hesap – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 104.153,42 TL
Vade Sonu Tutar: 3.104.153,42 TL
HALKBANK
E-Mevduat Hesabı – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 84.624,66 TL
Vade Sonu Tutar: 3.084.624,66 TL