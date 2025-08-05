3 milyon TL’yi faize yatıranlar ne kadar kazanıyor? En yüksek oran veren bankalar belli oldu
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası bankalar mevduat faiz oranlarını düşürdü. 3 milyon TL'nin 32 günlük getirisi bankadan bankaya değişti. İşte 5 Ağustos 2025 itibarıyla bankaların sunduğu faiz oranları ve net kazançlar…
MEVDUAT FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ BAŞLADI
Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmesinin ardından bankalar da mevduat faizlerini aşağı çekti. Kimi bankalar yüzde 49'lara kadar çıkardığı faizleri yeniden yüzde 38-46 bandına çekti.
3 MİLYON TL'NİN GETİRİSİ NE OLDU?
Faizler düştü, kazançlar değişti
5 Ağustos 2025 itibarıyla 3 milyon TL'lik 32 günlük vadeli mevduatın getirisi bankadan bankaya farklılık gösteriyor. İşte bankaların yeni oranları ve net kazançlar…
TEB
Faiz oranı: %47
32 günlük net kazanç: 101.984 TL
Vade sonu toplam: 3.101.984 TL
GARANTİ BBVA
Faiz oranı: %44,5
32 günlük net kazanç: 96.559 TL
Vade sonu toplam: 3.096.559 TL
DENİZBANK
Faiz oranı: %47
32 günlük net kazanç: 101.984 TL
Vade sonu toplam: 3.101.984 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz oranı: %46
32 günlük net kazanç: 99.814 TL
Vade sonu toplam: 3.099.814 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz oranı: %39,5
32 günlük net kazanç: 85.710 TL
Vade sonu toplam: 3.085.710 TL
ING
Faiz oranı: %49
32 günlük net kazanç: 106.323 TL
Vade sonu toplam: 3.106.323 TL
CEBTETEB
Faiz oranı: %47
32 günlük net kazanç: 101.984 TL
Vade sonu toplam: 3.101.984 TL
Kaynak: Ekonomim