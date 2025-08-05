3 milyon TL’yi faize yatıranlar ne kadar kazanıyor? En yüksek oran veren bankalar belli oldu

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası bankalar mevduat faiz oranlarını düşürdü. 3 milyon TL'nin 32 günlük getirisi bankadan bankaya değişti. İşte 5 Ağustos 2025 itibarıyla bankaların sunduğu faiz oranları ve net kazançlar…

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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3 milyon TL’yi faize yatıranlar ne kadar kazanıyor? En yüksek oran veren bankalar belli oldu - Resim: 1

MEVDUAT FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ BAŞLADI

Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmesinin ardından bankalar da mevduat faizlerini aşağı çekti. Kimi bankalar yüzde 49'lara kadar çıkardığı faizleri yeniden yüzde 38-46 bandına çekti.

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3 milyon TL’yi faize yatıranlar ne kadar kazanıyor? En yüksek oran veren bankalar belli oldu - Resim: 2

3 MİLYON TL'NİN GETİRİSİ NE OLDU?

Faizler düştü, kazançlar değişti

5 Ağustos 2025 itibarıyla 3 milyon TL'lik 32 günlük vadeli mevduatın getirisi bankadan bankaya farklılık gösteriyor. İşte bankaların yeni oranları ve net kazançlar…

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3 milyon TL’yi faize yatıranlar ne kadar kazanıyor? En yüksek oran veren bankalar belli oldu - Resim: 3

TEB

Faiz oranı: %47
32 günlük net kazanç: 101.984 TL
Vade sonu toplam: 3.101.984 TL

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3 milyon TL’yi faize yatıranlar ne kadar kazanıyor? En yüksek oran veren bankalar belli oldu - Resim: 4

GARANTİ BBVA

Faiz oranı: %44,5
32 günlük net kazanç: 96.559 TL
Vade sonu toplam: 3.096.559 TL

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3 milyon TL’yi faize yatıranlar ne kadar kazanıyor? En yüksek oran veren bankalar belli oldu - Resim: 5

DENİZBANK

Faiz oranı: %47
32 günlük net kazanç: 101.984 TL
Vade sonu toplam: 3.101.984 TL

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3 milyon TL’yi faize yatıranlar ne kadar kazanıyor? En yüksek oran veren bankalar belli oldu - Resim: 6

QNB FİNANSBANK

Faiz oranı: %46
32 günlük net kazanç: 99.814 TL
Vade sonu toplam: 3.099.814 TL

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3 milyon TL’yi faize yatıranlar ne kadar kazanıyor? En yüksek oran veren bankalar belli oldu - Resim: 7

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz oranı: %39,5
32 günlük net kazanç: 85.710 TL
Vade sonu toplam: 3.085.710 TL

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3 milyon TL’yi faize yatıranlar ne kadar kazanıyor? En yüksek oran veren bankalar belli oldu - Resim: 8

ING

Faiz oranı: %49
32 günlük net kazanç: 106.323 TL
Vade sonu toplam: 3.106.323 TL

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3 milyon TL’yi faize yatıranlar ne kadar kazanıyor? En yüksek oran veren bankalar belli oldu - Resim: 9

CEBTETEB

Faiz oranı: %47
32 günlük net kazanç: 101.984 TL
Vade sonu toplam: 3.101.984 TL

Kaynak: Ekonomim

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