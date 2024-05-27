3 yıl önce 10 bin TL yatırım yapsaydınız bu gün ne kadar olurdu? Çok şaşıracaksınız
Türkiye'deki yüksek enflasyon, yatırımcıları çeşitli alanlara sevk ediyor. Peki üç yıl önce 10 bin TL yatırımınızı dolar, borsa, altın veya gümüşe yapsaydınız bugün ne olurdu?
Editör: Mert Sagit
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Dolar - 43.574 TL
Altın - 56.421 TL
Gümüş - 45.658 TL
BORSA BIST 30 HİSSELERİ - 48.850 TL
BORSA BIST 50 HİSSELERİ - 67.306 TL
BORSA BIST 100 HİSSELERİ - 67.346 TL
ÜÇ YIL ÖNCE BORSA'YA 10.000 TL YATIRIMINIZ BUGÜN NE OLURDU?
AKBANK - 138.345 TL
ALARKO - 125.189 TL
ARÇELİK - 46.758 TL
ASELSAN - 82.409 TL
BORUSAN - 247.173 TL
BIM AŞ. - 65.197 TL
EKYGO - 68.224 TL
ENKAI - 56.211 TL
EREGL - 25.944 TL
FROTO - 68.014 TL