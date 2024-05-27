3 yıl önce 10 bin TL yatırım yapsaydınız bu gün ne kadar olurdu? Çok şaşıracaksınız

Türkiye'deki yüksek enflasyon, yatırımcıları çeşitli alanlara sevk ediyor. Peki üç yıl önce 10 bin TL yatırımınızı dolar, borsa, altın veya gümüşe yapsaydınız bugün ne olurdu?

# borsa # yatırım # Altın
Editör: Mert Sagit
Son Güncelleme:
3 yıl önce 10 bin TL yatırım yapsaydınız bu gün ne kadar olurdu? Çok şaşıracaksınız - Resim: 1

Dolar - 43.574 TL

Altın - 56.421 TL

Gümüş - 45.658 TL

1 14
3 yıl önce 10 bin TL yatırım yapsaydınız bu gün ne kadar olurdu? Çok şaşıracaksınız - Resim: 2

BORSA BIST 30 HİSSELERİ - 48.850 TL

BORSA BIST 50 HİSSELERİ - 67.306 TL

BORSA BIST 100 HİSSELERİ - 67.346 TL

2 14
3 yıl önce 10 bin TL yatırım yapsaydınız bu gün ne kadar olurdu? Çok şaşıracaksınız - Resim: 3

ÜÇ YIL ÖNCE BORSA'YA 10.000 TL YATIRIMINIZ BUGÜN NE OLURDU? 

AKBANK - 138.345 TL

ALARKO - 125.189 TL

ARÇELİK - 46.758 TL 

ASELSAN - 82.409 TL

BORUSAN - 247.173 TL

BIM AŞ. - 65.197 TL

3 14
3 yıl önce 10 bin TL yatırım yapsaydınız bu gün ne kadar olurdu? Çok şaşıracaksınız - Resim: 4

EKYGO - 68.224 TL

ENKAI - 56.211 TL

EREGL - 25.944 TL

FROTO - 68.014 TL

4 14