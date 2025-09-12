300 bin TL konut kredisi çeken yandı: Aylık taksitler dudak uçuklatıyor

Ev sahibi olmak isteyenler için bankaların sunduğu konut kredisi ve finansman seçenekleri dikkat çekiyor. 300.000 TL’lik kredi için 120 ay vadede faiz oranları yüzde 2,70’ten başlayıp yüzde 4,29’a kadar çıkıyor. Toplam geri ödeme miktarı ise bankalara göre büyük farklılık gösteriyor.

Kredi maliyetlerindeki farklılıklar, 120 ay gibi uzun vadelerde ciddi farklara neden oluyor.

İşte 300.000 TL için 120 ay vadeli konut kredisi ödemeleri...

Akbank – İlk Evim Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 8.689,82 TL
Toplam Ödeme: 1.070.038 TL

Kuveyt Türk – Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %2,77
Aylık Taksit: 8.635,32 TL
Toplam Ödeme: 1.057.323 TL

İş Bankası – Ev Kredisi

Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 8.689,82 TL
Toplam Ödeme: 1.070.978 TL

Vakıf Katılım – Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 8.689,82 TL
Toplam Ödeme: 1.061.278 TL

Garanti BBVA – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 9.239,30 TL
Toplam Ödeme: 1.136.666 TL

Yapı Kredi – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 9.239,30 TL
Toplam Ödeme: 1.128.790 TL

Türkiye Finans – Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %3,34
Aylık Taksit: 10.218,23 TL
Toplam Ödeme: 1.241.387 TL

ING – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,74
Aylık Taksit: 11.358,60 TL
Toplam Ödeme: 1.381.316 TL

Halkbank – Hesaplı Evim Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 8.445,27 TL
Toplam Ödeme: 1.036.507 TL

VakıfBank  

Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 8.689,82 TL
Toplam Ödeme: 1.063.778 TL

QNB 

Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 8.853,82 TL
Toplam Ödeme: 1.077.748 TL

