300 bin TL konut kredisi çeken yandı: Aylık taksitler dudak uçuklatıyor
Ev sahibi olmak isteyenler için bankaların sunduğu konut kredisi ve finansman seçenekleri dikkat çekiyor. 300.000 TL’lik kredi için 120 ay vadede faiz oranları yüzde 2,70’ten başlayıp yüzde 4,29’a kadar çıkıyor. Toplam geri ödeme miktarı ise bankalara göre büyük farklılık gösteriyor.
Kredi maliyetlerindeki farklılıklar, 120 ay gibi uzun vadelerde ciddi farklara neden oluyor.
İşte 300.000 TL için 120 ay vadeli konut kredisi ödemeleri...
Akbank – İlk Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 8.689,82 TL
Toplam Ödeme: 1.070.038 TL
Kuveyt Türk – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,77
Aylık Taksit: 8.635,32 TL
Toplam Ödeme: 1.057.323 TL
İş Bankası – Ev Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 8.689,82 TL
Toplam Ödeme: 1.070.978 TL
Vakıf Katılım – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 8.689,82 TL
Toplam Ödeme: 1.061.278 TL
Garanti BBVA – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 9.239,30 TL
Toplam Ödeme: 1.136.666 TL
Yapı Kredi – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 9.239,30 TL
Toplam Ödeme: 1.128.790 TL
Türkiye Finans – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,34
Aylık Taksit: 10.218,23 TL
Toplam Ödeme: 1.241.387 TL
ING – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,74
Aylık Taksit: 11.358,60 TL
Toplam Ödeme: 1.381.316 TL
Halkbank – Hesaplı Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 8.445,27 TL
Toplam Ödeme: 1.036.507 TL
VakıfBank
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 8.689,82 TL
Toplam Ödeme: 1.063.778 TL
QNB
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 8.853,82 TL
Toplam Ödeme: 1.077.748 TL