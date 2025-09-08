300 bin TL taşıt kredisi için en uygun faiz hangi bankada? İşte 18 ay vadeli güncel kredi oranları

Araba almak isteyenler dikkat! 300.000 TL’lik taşıt kredisi için 18 ay vadeli güncel faiz oranları ve toplam ödeme tutarları açıklandı. En düşük faizli tekliften en yüksek aylık ödemeye kadar tüm seçenekler haberimizde.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
300 bin TL taşıt kredisi için en uygun faiz hangi bankada? İşte 18 ay vadeli güncel kredi oranları - Resim: 1

Otomobil fiyatlarının yükselmesiyle birlikte taşıt kredileri yeniden gündemde. 300.000 TL’lik araç alımı için 18 ay vade üzerinden kredi çekmek isteyen bireyler için bankaların uyguladığı faiz ve kâr payı oranları önemli bir karşılaştırma noktası haline geldi. 

1 17
300 bin TL taşıt kredisi için en uygun faiz hangi bankada? İşte 18 ay vadeli güncel kredi oranları - Resim: 2

İşte bankaların 300 bin TL, 18 ay vadeli taşıt kredisi kampanyaları:

2 17
300 bin TL taşıt kredisi için en uygun faiz hangi bankada? İşte 18 ay vadeli güncel kredi oranları - Resim: 3

Kuveyt Türk
Faiz / Kâr Payı Oranı: %2,98
Aylık Taksit: 23.455,94 TL
Toplam Ödeme: 423.931 TL

3 17
300 bin TL taşıt kredisi için en uygun faiz hangi bankada? İşte 18 ay vadeli güncel kredi oranları - Resim: 4

Dünya Katılım
Faiz / Kâr Payı Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 23.755,82 TL
Toplam Ödeme: 429.329 TL

4 17
300 bin TL taşıt kredisi için en uygun faiz hangi bankada? İşte 18 ay vadeli güncel kredi oranları - Resim: 5

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 23.881,35 TL
Toplam Ödeme: 431.364 TL

5 17
300 bin TL taşıt kredisi için en uygun faiz hangi bankada? İşte 18 ay vadeli güncel kredi oranları - Resim: 6

Vakıf Katılım
Faiz / Kâr Payı Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 23.881,35 TL
Toplam Ödeme: 431.364 TL

6 17
300 bin TL taşıt kredisi için en uygun faiz hangi bankada? İşte 18 ay vadeli güncel kredi oranları - Resim: 7

Akbank
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 23.982,01 TL
Toplam Ödeme: 433.401 TL

7 17
300 bin TL taşıt kredisi için en uygun faiz hangi bankada? İşte 18 ay vadeli güncel kredi oranları - Resim: 8

TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 24.234,62 TL
Toplam Ödeme: 437.723 TL

8 17
300 bin TL taşıt kredisi için en uygun faiz hangi bankada? İşte 18 ay vadeli güncel kredi oranları - Resim: 9

İş Bankası
Faiz Oranı: %3,65
Aylık Taksit: 25.155,10 TL
Toplam Ödeme: 454.291 TL

9 17
300 bin TL taşıt kredisi için en uygun faiz hangi bankada? İşte 18 ay vadeli güncel kredi oranları - Resim: 10

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 25.517,70 TL
Toplam Ödeme: 460.818 TL

10 17
300 bin TL taşıt kredisi için en uygun faiz hangi bankada? İşte 18 ay vadeli güncel kredi oranları - Resim: 11

Ziraat Katılım
Faiz / Kâr Payı Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 25.517,70 TL
Toplam Ödeme: 460.818 TL

11 17
300 bin TL taşıt kredisi için en uygun faiz hangi bankada? İşte 18 ay vadeli güncel kredi oranları - Resim: 12

Türkiye Finans
Faiz / Kâr Payı Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 25.778,28 TL
Toplam Ödeme: 465.509 TL

12 17
300 bin TL taşıt kredisi için en uygun faiz hangi bankada? İşte 18 ay vadeli güncel kredi oranları - Resim: 13

Şekerbank
Faiz Oranı: %4,17
Aylık Taksit: 26.514,79 TL
Toplam Ödeme: 478.766 TL

13 17
300 bin TL taşıt kredisi için en uygun faiz hangi bankada? İşte 18 ay vadeli güncel kredi oranları - Resim: 14

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 28.181,14 TL
Toplam Ödeme: 508.760 TL

14 17
300 bin TL taşıt kredisi için en uygun faiz hangi bankada? İşte 18 ay vadeli güncel kredi oranları - Resim: 15

Anadolubank
Faiz Oranı: %4,82
Aylık Taksit: 28.262,99 TL
Toplam Ödeme: 510.233 TL

15 17
300 bin TL taşıt kredisi için en uygun faiz hangi bankada? İşte 18 ay vadeli güncel kredi oranları - Resim: 16

ICBC Turkey Bank
Faiz Oranı: %6,00
Aylık Taksit: 31.567,84 TL
Toplam Ödeme: 569.721 TL

16 17
300 bin TL taşıt kredisi için en uygun faiz hangi bankada? İşte 18 ay vadeli güncel kredi oranları - Resim: 17

Halkbank
Faiz Oranı: %4,89
Aylık Taksit: 28.454,39 TL
Toplam Ödeme: 513.679 TL

17 17
taşıt kredisi