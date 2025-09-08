300 bin TL taşıt kredisi için en uygun faiz hangi bankada? İşte 18 ay vadeli güncel kredi oranları
Araba almak isteyenler dikkat! 300.000 TL’lik taşıt kredisi için 18 ay vadeli güncel faiz oranları ve toplam ödeme tutarları açıklandı. En düşük faizli tekliften en yüksek aylık ödemeye kadar tüm seçenekler haberimizde.
Otomobil fiyatlarının yükselmesiyle birlikte taşıt kredileri yeniden gündemde. 300.000 TL’lik araç alımı için 18 ay vade üzerinden kredi çekmek isteyen bireyler için bankaların uyguladığı faiz ve kâr payı oranları önemli bir karşılaştırma noktası haline geldi.
İşte bankaların 300 bin TL, 18 ay vadeli taşıt kredisi kampanyaları:
Kuveyt Türk
Faiz / Kâr Payı Oranı: %2,98
Aylık Taksit: 23.455,94 TL
Toplam Ödeme: 423.931 TL
Dünya Katılım
Faiz / Kâr Payı Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 23.755,82 TL
Toplam Ödeme: 429.329 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 23.881,35 TL
Toplam Ödeme: 431.364 TL
Vakıf Katılım
Faiz / Kâr Payı Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 23.881,35 TL
Toplam Ödeme: 431.364 TL
Akbank
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 23.982,01 TL
Toplam Ödeme: 433.401 TL
TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 24.234,62 TL
Toplam Ödeme: 437.723 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %3,65
Aylık Taksit: 25.155,10 TL
Toplam Ödeme: 454.291 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 25.517,70 TL
Toplam Ödeme: 460.818 TL
Ziraat Katılım
Faiz / Kâr Payı Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 25.517,70 TL
Toplam Ödeme: 460.818 TL
Türkiye Finans
Faiz / Kâr Payı Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 25.778,28 TL
Toplam Ödeme: 465.509 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %4,17
Aylık Taksit: 26.514,79 TL
Toplam Ödeme: 478.766 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 28.181,14 TL
Toplam Ödeme: 508.760 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %4,82
Aylık Taksit: 28.262,99 TL
Toplam Ödeme: 510.233 TL
ICBC Turkey Bank
Faiz Oranı: %6,00
Aylık Taksit: 31.567,84 TL
Toplam Ödeme: 569.721 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %4,89
Aylık Taksit: 28.454,39 TL
Toplam Ödeme: 513.679 TL