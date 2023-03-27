300 bin TL'ye kadar alınacak ikinci el araba modelleri

SEDAN İKİNCİ EL ARABA MODELLERİ

Sedan, genel olarak dört kapıya sahip olan ve ayrı bir bagajı bulunan arabalara verilen genel bir isimdir. Çoğu Sedan, bagaja sığmayan büyük nesneleri yerleştirmek için bagajı büyüten katlanabilir bir arka koltuk arkalığı sunar. Şık görünümü ve fonksiyonelliğiyle öne çıkan Sedan araçlar, popülerliğini kaybetmeden uzun yıllardır birçok kişi tarafından tercih edilir. 300.000 TL’ye satın alınabilecek Sedan otomobilleri merak ediyorsanız OtoSOR bünyesindeki araçlara göz atabilirsiniz.

Dayanıklılığıyla öne çıkan Chevrolet’in 2008 yılında çıkan Aveo modeli, neredeyse 300.000 TL’nin yarı fiyatına bulunabilir. Benzinli olan modeller, manuel ya da otomatik olarak karşınıza çıkabilir. 4x2 çekişe sahip 1200 motor hacmi bulunur.