300 bin TL'ye kadar alınacak ikinci el araba modelleri
Birinci sınıf bir arabaya sahip olmak için 7 haneli sayılara kadar çıkmanıza gerek yoktur. İkinci el araba piyasasının güzelliği, seçeneklerin bol olmasıdır. İşte 300 bin TL'ye kadar alınacak ikinci el araba modelleri.
SEDAN İKİNCİ EL ARABA MODELLERİ
Sedan, genel olarak dört kapıya sahip olan ve ayrı bir bagajı bulunan arabalara verilen genel bir isimdir. Çoğu Sedan, bagaja sığmayan büyük nesneleri yerleştirmek için bagajı büyüten katlanabilir bir arka koltuk arkalığı sunar. Şık görünümü ve fonksiyonelliğiyle öne çıkan Sedan araçlar, popülerliğini kaybetmeden uzun yıllardır birçok kişi tarafından tercih edilir. 300.000 TL’ye satın alınabilecek Sedan otomobilleri merak ediyorsanız OtoSOR bünyesindeki araçlara göz atabilirsiniz.
Dayanıklılığıyla öne çıkan Chevrolet’in 2008 yılında çıkan Aveo modeli, neredeyse 300.000 TL’nin yarı fiyatına bulunabilir. Benzinli olan modeller, manuel ya da otomatik olarak karşınıza çıkabilir. 4x2 çekişe sahip 1200 motor hacmi bulunur.
PEUGEOT 301 1.2 VTİ PURETECH ACTİVE 82HP
2019 yılı çıkışlı Peugeot 301, şık görünümü ve yumuşatılmış farklarıyla öne çıkar. Elektrikli hidrolik bir direksiyona sahip olan model, yol tutuşuyla kullanıcılarını memnun eder. Estetik görünümünü tasarruflu yakıt tüketimiyle bir araya getiren Peugeot 301, Sedan ikinci el araba almak isteyenler için iyi bir seçenek haline gelir.
CİTROEN C-ELYSEE 1.6 HDİ LİVE 92 HP
2017 yılında üretilen dizel bir model olan Citroen C-Elysee, büyük motor hacmi sayesinde sürücülerine bazı avantajlar sunar. Sade bir tasarıma sahip olan modelin ön tarafında entegre edilmiş ikonik Citroen logosu olan bir ızgara bulunur. Geniş farları ve gövde boyunca uzanan gövde çizgisi, arabanın daha karakteristik bir görünüme kavuşmasını sağlar. Resmi verilere göre şehir içi kullanımda 4.6lt/100 km verileri sunan otomobil, başarılı yakıt tüketimiyle de kullanıcılarının beğenisini kazanır.
HATCHBACK İKİNCİ EL ARABA MODELLERİ
Hatchback arabalar genellikle üç ya da beş kapılı olarak isimlendirilir. Bagaj kapağı bir kapıdan oluşan modellerin bagaj bölümü genellikle Sedan arabalara göre daha yüksektir. Hatchback arabaların büyük bagaj açıklığı günlük hayata pratiklik kazandırır. Bu arabalar çoğunlukla daha kare bir görünüme sahipken geniş iç hacmi sayesinde kullanıcılarının günlük yaşantısını pratikleştirir. 300.000 liranın altındaki Hatchback ikinci el araba modellerini inceleyerek siz de bütçenize uygun olanı kısa sürede bulabilir, OtoSOR sayesinde arabaların yüzde 30 peşinatını ödeyerek, kalanı 48 aya varan taksit seçenekleriyle satın alabilirsiniz.