300 bin TL’yi 1 ay vadeli mevduata yatıranlar ne kadar kazandı? Banka banka güncel faiz oranları ve net getiriler hesaplandı.

300 bin TL’si olanlar dikkat! Mevduat faiz oranları güncellendi. Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 1 ay sonunda net getiri tutarları...

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
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300 bin TL’yi 1 ay vadeli mevduata yatıranlar ne kadar kazandı? Banka banka güncel faiz oranları ve net getiriler hesaplandı. - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2025 yılı boyunca uyguladığı sıkı para politikası, vadeli mevduat hesaplarını bireysel yatırımcılar için yeniden cazip bir seçenek haline getirdi.

Politika faizlerinin yüksek seviyelerde tutulması, bankaların mevduat faizlerini yüzde 50’nin üzerine taşıdı.

8 Temmuz 2025 itibarıyla, 300 bin TL tutarındaki birikimini 32 günlük vadeyle değerlendirmek isteyenler için bankaların sunduğu faiz oranları ve net getiri tutarları şu şekilde sıralanıyor:

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300 bin TL’yi 1 ay vadeli mevduata yatıranlar ne kadar kazandı? Banka banka güncel faiz oranları ve net getiriler hesaplandı. - Resim: 2

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 46,5
Vade Sonu Tutar 310.396 TL
Net Kazanç 10.396 TL

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300 bin TL’yi 1 ay vadeli mevduata yatıranlar ne kadar kazandı? Banka banka güncel faiz oranları ve net getiriler hesaplandı. - Resim: 3

AKBANK

Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 310.731 TL
Net Kazanç 10.731 TL


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300 bin TL’yi 1 ay vadeli mevduata yatıranlar ne kadar kazandı? Banka banka güncel faiz oranları ve net getiriler hesaplandı. - Resim: 4

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 49,5
Vade Sonu Tutar 311.066 TL
Net Kazanç 11.066 TL

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300 bin TL’yi 1 ay vadeli mevduata yatıranlar ne kadar kazandı? Banka banka güncel faiz oranları ve net getiriler hesaplandı. - Resim: 5

DENİZBANK

Faiz Oranı % 48,25
Vade Sonu Tutar 310.787 TL
Net Kazanç 10.787 TL

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300 bin TL’yi 1 ay vadeli mevduata yatıranlar ne kadar kazandı? Banka banka güncel faiz oranları ve net getiriler hesaplandı. - Resim: 6

ING

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 311.178 TL
Net Kazanç 11.178 TL

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300 bin TL’yi 1 ay vadeli mevduata yatıranlar ne kadar kazandı? Banka banka güncel faiz oranları ve net getiriler hesaplandı. - Resim: 7

ON PLUS

Faiz Oranı % 53
Vade Sonu Tutar 311.849 TL
Net Kazanç 11.849 TL

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300 bin TL’yi 1 ay vadeli mevduata yatıranlar ne kadar kazandı? Banka banka güncel faiz oranları ve net getiriler hesaplandı. - Resim: 8

ODEA

Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 311.625 TL
Net Kazanç 11.625 TL

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300 bin TL’yi 1 ay vadeli mevduata yatıranlar ne kadar kazandı? Banka banka güncel faiz oranları ve net getiriler hesaplandı. - Resim: 9

TEB

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 311.178 TL
Net Kazanç 11.178 TL

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300 bin TL’yi 1 ay vadeli mevduata yatıranlar ne kadar kazandı? Banka banka güncel faiz oranları ve net getiriler hesaplandı. - Resim: 10

TÜRKİYE FİNANS

Kar Oranı % 53
Vade Sonu Tutar 311.849 TL
Net Kazanç 11.849 TL

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300 bin TL’yi 1 ay vadeli mevduata yatıranlar ne kadar kazandı? Banka banka güncel faiz oranları ve net getiriler hesaplandı. - Resim: 11

N KOLAY

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 310.507 TL
Net Kazanç 10.507 TL

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300 bin TL’yi 1 ay vadeli mevduata yatıranlar ne kadar kazandı? Banka banka güncel faiz oranları ve net getiriler hesaplandı. - Resim: 12

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 311.625 TL
Net Kazanç 11.625 TL

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300 bin TL’yi 1 ay vadeli mevduata yatıranlar ne kadar kazandı? Banka banka güncel faiz oranları ve net getiriler hesaplandı. - Resim: 13

GETİR FİNANS

Faiz Oranı % 42,5
Vade Sonu Tutar 309.501 TL
Net Kazanç 9.501 TL

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300 bin TL’yi 1 ay vadeli mevduata yatıranlar ne kadar kazandı? Banka banka güncel faiz oranları ve net getiriler hesaplandı. - Resim: 14

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 308.831 TL
Net Kazanç 8.831 TL

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300 bin TL’yi 1 ay vadeli mevduata yatıranlar ne kadar kazandı? Banka banka güncel faiz oranları ve net getiriler hesaplandı. - Resim: 15

HSBC

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 311.178 TL
Net Kazanç 11.178 TL

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300 bin TL’yi 1 ay vadeli mevduata yatıranlar ne kadar kazandı? Banka banka güncel faiz oranları ve net getiriler hesaplandı. - Resim: 16

HAYAT FİNANS

Kar Oranı % 46,73
Vade Sonu Tutar 310.447 TL
Net Kazanç 10.447 TL

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300 bin TL’yi 1 ay vadeli mevduata yatıranlar ne kadar kazandı? Banka banka güncel faiz oranları ve net getiriler hesaplandı. - Resim: 17

ŞEKERBANK

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 310.955 TL
Net Kazanç 10.955 TL

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300 bin TL’yi 1 ay vadeli mevduata yatıranlar ne kadar kazandı? Banka banka güncel faiz oranları ve net getiriler hesaplandı. - Resim: 18

HALKBANK

Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 309.390 TL
Net Kazanç 9.390 TL

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300 bin TL’yi 1 ay vadeli mevduata yatıranlar ne kadar kazandı? Banka banka güncel faiz oranları ve net getiriler hesaplandı. - Resim: 19

ICBC

Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 309.390 TL
Net Kazanç 9.390 TL

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300 bin TL’yi 1 ay vadeli mevduata yatıranlar ne kadar kazandı? Banka banka güncel faiz oranları ve net getiriler hesaplandı. - Resim: 20

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı % 35
Vade Sonu Tutar 307.825 TL
Net Kazanç 7.825 TL


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300 bin TL’yi 1 ay vadeli mevduata yatıranlar ne kadar kazandı? Banka banka güncel faiz oranları ve net getiriler hesaplandı. - Resim: 21

ALBARAKA

Kar Oranı % 33,31
Vade Sonu Tutar 307.447 TL
Net Kazanç 7.447 TL

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