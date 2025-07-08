300 bin TL’yi 1 ay vadeli mevduata yatıranlar ne kadar kazandı? Banka banka güncel faiz oranları ve net getiriler hesaplandı.
300 bin TL’si olanlar dikkat! Mevduat faiz oranları güncellendi. Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 1 ay sonunda net getiri tutarları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2025 yılı boyunca uyguladığı sıkı para politikası, vadeli mevduat hesaplarını bireysel yatırımcılar için yeniden cazip bir seçenek haline getirdi.
Politika faizlerinin yüksek seviyelerde tutulması, bankaların mevduat faizlerini yüzde 50’nin üzerine taşıdı.
8 Temmuz 2025 itibarıyla, 300 bin TL tutarındaki birikimini 32 günlük vadeyle değerlendirmek isteyenler için bankaların sunduğu faiz oranları ve net getiri tutarları şu şekilde sıralanıyor:
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 46,5
Vade Sonu Tutar 310.396 TL
Net Kazanç 10.396 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 310.731 TL
Net Kazanç 10.731 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 49,5
Vade Sonu Tutar 311.066 TL
Net Kazanç 11.066 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 48,25
Vade Sonu Tutar 310.787 TL
Net Kazanç 10.787 TL
ING
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 311.178 TL
Net Kazanç 11.178 TL
ON PLUS
Faiz Oranı % 53
Vade Sonu Tutar 311.849 TL
Net Kazanç 11.849 TL
ODEA
Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 311.625 TL
Net Kazanç 11.625 TL
TEB
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 311.178 TL
Net Kazanç 11.178 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kar Oranı % 53
Vade Sonu Tutar 311.849 TL
Net Kazanç 11.849 TL
N KOLAY
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 310.507 TL
Net Kazanç 10.507 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 311.625 TL
Net Kazanç 11.625 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı % 42,5
Vade Sonu Tutar 309.501 TL
Net Kazanç 9.501 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 308.831 TL
Net Kazanç 8.831 TL
HSBC
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 311.178 TL
Net Kazanç 11.178 TL
HAYAT FİNANS
Kar Oranı % 46,73
Vade Sonu Tutar 310.447 TL
Net Kazanç 10.447 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 310.955 TL
Net Kazanç 10.955 TL
HALKBANK
Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 309.390 TL
Net Kazanç 9.390 TL
ICBC
Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 309.390 TL
Net Kazanç 9.390 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı % 35
Vade Sonu Tutar 307.825 TL
Net Kazanç 7.825 TL
ALBARAKA
Kar Oranı % 33,31
Vade Sonu Tutar 307.447 TL
Net Kazanç 7.447 TL