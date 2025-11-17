300 bin TL’yi 32 günlüğüne bankaya yatıranlar ne kadar kazanıyor? Getiriler dudak uçuklattı!

300 bin TL’sini 32 günlüğüne vadeye yatıranlar şaşkına döndü. Bankalar faiz oranlarını yüzde 48’e kadar çıkarınca, kısa vadede elde edilen kazanç neredeyse bir maaşı buldu. Peki hangi banka 32 günde en yüksek getiriyi veriyor, 300 bin TL’nin 1 aylık kazancı ne kadar oldu?

Mevduat faizlerinde hareketlilik sürüyor. Bankalar, tasarruf sahiplerini cezbetmek için kısa vadede yüksek oranlar sunuyor.

Peki hangi banka 32 günde en yüksek getiriyi veriyor, 300 bin TL’nin 1 aylık kazancı ne kadar oldu?

Anadolubank – Renkli Hesap
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 10.415,34 TL
Vade Sonu Tutar: 310.415,34 TL

Alternatif Bank – VOV Hesap
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 8.985,67 TL
Vade Sonu Tutar: 308.985,67 TL

ING – Turuncu Hesap
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 9.129,52 TL
Vade Sonu Tutar: 309.129,52 TL

HSBC – Modern Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 8.597,25 TL
Vade Sonu Tutar: 308.597,25 TL

Akbank – Serbest Plus Hesap
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 9.472,35 TL
Vade Sonu Tutar: 309.472,35 TL

Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 9.696,05 TL
Vade Sonu Tutar: 309.696,05 TL

DenizBank – E-Mevduat
Faiz Oranı: %42,25
Net Kazanç: 9.167,67 TL
Vade Sonu Tutar: 309.167,67 TL

Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 8.896,44 TL
Vade Sonu Tutar: 308.896,44 TL

Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 9.004,93 TL
Vade Sonu Tutar: 309.004,93 TL

VakıfBank – ARI Hesap
Faiz Oranı: %23
Net Kazanç: 4.990,68 TL
Vade Sonu Tutar: 304.990,68 TL

