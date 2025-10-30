31 Aralık gecesi o fırsat bitiyor! E-devlet'ten o tuşa basanın cebinde 200 bin tl kalacak! İşte emeklilikteki 'üçlü kıskaç'

ASGARİ ÜCRET İLE ÖDEMELER NASIL DEĞİŞECEK?

Bu yıl borçlanma yapanlar mevcut brüt asgari ücret olan 26 bin 5 TL'den hesaplanarak ödeme yapıyor. Yeni yılla birlikte asgari ücret artışı ile birlikte yeni hesap yapılacak. Örneğin yıl sonu enflasyon oranı kadar bir artış olursa yani yüzde 28.5 artış olursa brüt asgari ücret 33 bin 416 TL'ye çıkacak. Bu da ödenecek rakamı artıracak.