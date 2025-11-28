32 günde ne kadar kazandırıyor? 500.000 TL mevduat için banka banka getiri listesi
500 bin TL’yi vadeye koymadan önce iki kez düşünün; bankalar arasındaki dev farklar yatırımcıları şaşırtıyor. İşte banka banka 500 bin TL'nin aylık getirisi...
500.000 TL’yi 32 gün vadede değerlendirmek isteyenler için bankaların faiz oranları ve vade sonu tutarları tek tek listelendi.
Akbank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 15.787,24 TL
Vade Sonu Tutar: 515.787,24 TL
TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 15.215,87 TL
Vade Sonu Tutar: 515.215,87 TL
ING
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 14.370,54 TL
Vade Sonu Tutar: 514.370,54 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %46,5
Aylık Getiri: 14.567,30 TL
Vade Sonu Tutar: 514.567,30 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %46,5
Aylık Getiri: 14.700,23 TL
Vade Sonu Tutar: 514.700,23 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 14.370,54 TL
Vade Sonu Tutar: 514.370,54 TL
HSBC
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 14.570,18 TL
Vade Sonu Tutar: 514.570,18 TL
Odea Bank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 14.089,93 TL
Vade Sonu Tutar: 514.089,93 TL
GetirFinans (Günlük Vadeli)
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 13.605,23 TL
Vade Sonu Tutar: 513.605,23 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %43,75
Aylık Getiri: 13.923,29 TL
Vade Sonu Tutar: 513.923,29 TL
Hayat Finans
Faiz Oranı (Kâr Payı): %41,9
Aylık Getiri: 15.152,88 TL
Vade Sonu Tutar: 515.152,88 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 14.827,40 TL
Vade Sonu Tutar: 514.827,40 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 14.646,58 TL
Vade Sonu Tutar: 514.646,58 TL
Enpara (QNB Finansbank Dijital)
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 14.104,11 TL
Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 13.742,47 TL
Vade Sonu Tutar: 513.742,47 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 13.380,82 TL
Vade Sonu Tutar: 513.380,82 TL
VakıfBank
Faiz Oranı: %23
Aylık Getiri: 8.317,81 TL
Vade Sonu Tutar: 508.317,81 TL