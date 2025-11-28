32 günde ne kadar kazandırıyor? 500.000 TL mevduat için banka banka getiri listesi

500 bin TL’yi vadeye koymadan önce iki kez düşünün; bankalar arasındaki dev farklar yatırımcıları şaşırtıyor. İşte banka banka 500 bin TL'nin aylık getirisi...

Simge Sarıyar
Akbank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 15.787,24 TL
Vade Sonu Tutar: 515.787,24 TL

TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 15.215,87 TL
Vade Sonu Tutar: 515.215,87 TL

ING
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 14.370,54 TL
Vade Sonu Tutar: 514.370,54 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %46,5
Aylık Getiri: 14.567,30 TL
Vade Sonu Tutar: 514.567,30 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %46,5
Aylık Getiri: 14.700,23 TL
Vade Sonu Tutar: 514.700,23 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 14.370,54 TL
Vade Sonu Tutar: 514.370,54 TL

HSBC
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 14.570,18 TL
Vade Sonu Tutar: 514.570,18 TL

Odea Bank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 14.089,93 TL
Vade Sonu Tutar: 514.089,93 TL

GetirFinans (Günlük Vadeli)
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 13.605,23 TL
Vade Sonu Tutar: 513.605,23 TL

QNB Finansbank
Faiz Oranı: %43,75
Aylık Getiri: 13.923,29 TL
Vade Sonu Tutar: 513.923,29 TL

Hayat Finans
Faiz Oranı (Kâr Payı): %41,9
Aylık Getiri: 15.152,88 TL
Vade Sonu Tutar: 515.152,88 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 14.827,40 TL
Vade Sonu Tutar: 514.827,40 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 14.646,58 TL
Vade Sonu Tutar: 514.646,58 TL

Enpara (QNB Finansbank Dijital)
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 14.104,11 TL
Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL

Şekerbank
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 13.742,47 TL
Vade Sonu Tutar: 513.742,47 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 13.380,82 TL
Vade Sonu Tutar: 513.380,82 TL

VakıfBank
Faiz Oranı: %23
Aylık Getiri: 8.317,81 TL
Vade Sonu Tutar: 508.317,81 TL

mevduat faiz