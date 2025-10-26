32 günde servet kazandıran mevduatlar! 500 bin TL’niz varsa bu haberi kaçırmayın
Kısa vadeli mevduatta rekabet alevlendi. 500 bin TL’sini 32 gün vadeli mevduatta değerlendiren yatırımcı, 17 bin TL’ye kadar kazanç elde ediyor. Bankalar yüksek “hoş geldin faizleriyle” yatırımcıyı kendine çekmeye çalışıyor.
Mevduat faizleri kısa vadede rekor seviyelere ulaştı. 32 gün vadeli hesaplarda oranlar yüzde 48’e kadar yükselirken, 500 bin TL’lik birikimi olanlar 17 bin TL’ye yaklaşan getiriler görüyor. Uzmanlara göre bu oranlar yıl sonuna doğru yeniden düşebilir, bu yüzden yatırımcılar “yüksek faiz dönemini” kaçırmak istemiyor.
İşte banka banka 500 bin TL'nin aylık getirisi:
Akbank – Serbest Plus Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 15.787,24 TL
Vade Sonu Tutar: 515.787,24 TL
TEB – Marifetli Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 15.215,87 TL
Vade Sonu Tutar: 515.215,87 TL
İş Bankası – Vadeli TL Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 15.369,86 TL
Vade Sonu Tutar: 515.369,86 TL
QNB – Kazandıran Günlük Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46,25
Aylık Getiri: 14.718,90 TL
Vade Sonu Tutar: 514.718,90 TL
Alternatif Bank – VOV Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 15.045,18 TL
Vade Sonu Tutar: 515.045,18 TL
ON Dijital Bankacılık – ON Plus
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 14.860,92 TL
Vade Sonu Tutar: 514.860,92 TL
Fibabanka – Kiraz Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 14.688,11 TL
Vade Sonu Tutar: 514.688,11 TL
GetirFinans – Günlük Vadeli Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 13.919,35 TL
Vade Sonu Tutar: 513.919,35 TL
HSBC – Modern Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 14.570,18 TL
Vade Sonu Tutar: 514.570,18 TL
Odea – Oksijen Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 14.089,93 TL
Vade Sonu Tutar: 514.089,93 TL
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 16.346,59 TL
Vade Sonu Tutar: 516.346,59 TL
DenizBank – E-Mevduat
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 15.731,51 TL
Vade Sonu Tutar: 515.731,51 TL
QNB – E-Vadeli Mevduat Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 13.843,73 TL
Vade Sonu Tutar: 513.843,73 TL
Hayat Finans – Avantajlı Hesap
Standart Vadeli Hesap
Kâr Payı Oranı: %42,64
Aylık Getiri: 15.420,49 TL
Vade Sonu Tutar: 515.420,49 TL
Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 15.189,04 TL
Vade Sonu Tutar: 515.189,04 TL
Akbank – Vadeli Hesap TL
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 15.189,04 TL
Vade Sonu Tutar: 515.189,04 TL
Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 15.189,04 TL
Vade Sonu Tutar: 515.189,04 TL
Enpara.com – Vadeli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 14.465,75 TL
Vade Sonu Tutar: 514.465,75 TL
Anadolubank – Renkli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 17.358,90 TL
Vade Sonu Tutar: 517.358,90 TL
Halkbank – E-Mevduat Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 13.742,47 TL
Vade Sonu Tutar: 513.742,47 TL
Şekerbank – E-Mevduat Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 13.742,47 TL
Vade Sonu Tutar: 513.742,47 TL
VakıfBank – ARI Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %23
Aylık Getiri: 8.317,81 TL
Vade Sonu Tutar: 508.317,81 TL