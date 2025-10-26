32 günde servet kazandıran mevduatlar! 500 bin TL’niz varsa bu haberi kaçırmayın

Mevduat faizleri kısa vadede rekor seviyelere ulaştı. 32 gün vadeli hesaplarda oranlar yüzde 48’e kadar yükselirken, 500 bin TL’lik birikimi olanlar 17 bin TL’ye yaklaşan getiriler görüyor. Uzmanlara göre bu oranlar yıl sonuna doğru yeniden düşebilir, bu yüzden yatırımcılar “yüksek faiz dönemini” kaçırmak istemiyor.