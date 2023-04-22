3600 günle emekli olunur mu?

EV KADININA FİİLİ HİZMET ZAMMI

• Bazı mesleklerde "Fiili Hizmet Zammı" denilen yıpranma hakkı bulunuyor. Bu sayede bu meslek sahiplerinin çalışmalarına prim gün sayısı ekleniyor ve eklenen prim güan sayısına göre de yaş şartı geriye çekiliyor.

• Anneler çocuk sayısına göre aynen yıpranma uygulamasında olduğu gibi çalıştıkları primlere yapılan ilave nispetinde yaş şartını geri çekebilecek.

• Yine ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin bir kısmının ödenecek olması ve burada da kısmi emeklilik şartlarının esnetilmesi söz konusu olacak.

• Bunlar aslında emeklilik sistemine getirilecek yenilikler olarak karşımızda duruyor ve bir reformun da ipuçlarını veriyor.