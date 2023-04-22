3600 günle emekli olunur mu?
"3600, 5000, 7200 günle emekli olunur mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesi sonrası özellikle 1999-2000 sonrası sigorta girişi olanlar için yeni düzenleme Türkiye'nin gündemine oturdu. Peki, EYT kısmi emeklilik şartları neler?
Resmi Gazete'de, EYT düzenlemesi yaş şartı tamamen kaldırıldı ve yayımlandı. Geçtiğimiz günlerde AK Parti seçim beyannamesinde özellikle annelere ve ev kadınlarına getirilecek yeni emeklilik haklarını anlattı. Böylece sosyal güvenlikte yeni bir reform ve emeklilik formülü gelebileceği gündeme geldi. Peki, emeklilik sisteminde özellikle kadınlar açısından gelecek yeniliklerde esnek yaş modeline nasıl geçilecek?
EV KADININA FİİLİ HİZMET ZAMMI
• Bazı mesleklerde "Fiili Hizmet Zammı" denilen yıpranma hakkı bulunuyor. Bu sayede bu meslek sahiplerinin çalışmalarına prim gün sayısı ekleniyor ve eklenen prim güan sayısına göre de yaş şartı geriye çekiliyor.
• Anneler çocuk sayısına göre aynen yıpranma uygulamasında olduğu gibi çalıştıkları primlere yapılan ilave nispetinde yaş şartını geri çekebilecek.
• Yine ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin bir kısmının ödenecek olması ve burada da kısmi emeklilik şartlarının esnetilmesi söz konusu olacak.
• Bunlar aslında emeklilik sistemine getirilecek yenilikler olarak karşımızda duruyor ve bir reformun da ipuçlarını veriyor.
• EYT yasası ile bir yandan yaş şartı olmadan milyonlarca vatandaş emekli olurken bu yasayı küçük zaman dilimiyle kaçıranlar da bulunuyor.
• 9 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar kadınlarda 58 erkeklerde ise 60 yaşında ve 7 bin gün primle emekli olabiliyor. 2008 sonrasında ise prim gün sayısı 7200'e erkeklerde yaş şartı ise 61'e çıkıyor.
• Bu noktada 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olanlar için de bir kademeli yaş indirimi söz konusu olabilecek. Peki nasıl olacak?
YAŞ ŞARTI ESNETİLEBİLİR
• EYT yasası ile milyonlarca insan yaş şartı olmadan emekli oluyor. Ancak bundan sonraki reform çalışmalarında yaş şartının tamamen ortadan kalkması mümkün görünmüyor.
• Burada emekli sayısı ile çalışan sayısı arasındaki dengenin sosyal güvenlik sisteminin devamı için korunması önemli.
• Ancak EYT düzenlemesini kısa sürelerle kaçıranlar açısından bir kademe çalışması gündemde.
• Burada 60 olan yaş şartının geriye doğru kademeli olarak çekilmesi söz konusu olabilecek. Burada prim ve yıl kriterleri devreye girecek.