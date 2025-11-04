4 Kasım'da benzin, motorin, lpg fiyatları değişti mi? İşte güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar pompa fiyatlarını etkilemeye devam ederken, araç sahipleri "Benzin ne kadar oldu?" ve "Motorin kaç TL?" sorularının yanıtını arıyor.
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeyi sürdürüyor. Araç sahipleri, 4 Kasım 2025 Salı gününe başlarken "benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar?" ve "güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?" sorularıyla son durumu araştırıyor.
4 Kasım 2025 Salı itibarıyla akaryakıt ürünlerine herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı.
İşte güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 53.64 TL
Motorin: 55.47 TL
LPG: 27.71 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 53.47 TL
Motorin: 55.33 TL
LPG: 27.08 TL
Ankara:
Benzin: 54.50 TL
Motorin: 56.50 TL
LPG: 27.60 TL
İzmir:
Benzin: 54.84 TL
Motorin: 56.82 TL
LPG: 27.53 TL