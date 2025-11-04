4 Kasım'da benzin, motorin, lpg fiyatları değişti mi? İşte güncel akaryakıt fiyatları

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeyi sürdürüyor. Araç sahipleri, 4 Kasım 2025 Salı gününe başlarken "benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar?" ve "güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?" sorularıyla son durumu araştırıyor.