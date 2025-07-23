4 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? En yüksek faiz veren bankalar (Temmuz 2025)
Merkez Bankası'nın yeni faiz kararı öncesi bankaların mevduat faiz oranları merak konusu oldu. 4 milyon TL'nin bir aylık faiz getirisi banka banka değişiyor. En yüksek faiz hangi bankada? İşte güncel tablo…
TCMB FAİZ KARARI ÖNCESİ BEKLENTİ
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın beşinci faiz kararını 24 Temmuz’da açıklayacak. Piyasalar, 350 baz puana kadar faiz indirimi olasılığını fiyatlıyor.
MEVDUAT FAİZLERİ DÜŞER Mİ?
Politika faizinin düşmesi durumunda mevduat faizlerinde de gerileme bekleniyor. Ancak halen %50’nin üzerinde faiz veren bankalar bulunuyor.
4 MİLYON TL'NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?
4 milyon TL’yi 1 aylık vadeli mevduata yatıran bir kişinin net kazancı, bankadan bankaya farklılık gösteriyor. İşte banka banka oranlar ve getiriler:
ALBARAKA
Faiz: %33,31
Vade Sonu Tutar: 4.096.371 TL
Net Kazanç: 96.371 TL
VAKIF KATILIM
Faiz: %34,29
Vade Sonu Tutar: 4.099.206 TL
Net Kazanç: 99.206 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz: %35
Vade Sonu Tutar: 4.101.260 TL
Net Kazanç: 101.260 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz: %39,5
Vade Sonu Tutar: 4.114.279 TL
Net Kazanç: 114.279 TL
GARANTİ BBVA
Faiz: %47,5
Vade Sonu Tutar: 4.137.425 TL
Net Kazanç: 137.425 TL
AKBANK
Faiz: %47,5
Vade Sonu Tutar: 4.137.425 TL
Net Kazanç: 137.425 TL
DENİZBANK
Faiz: %47,75
Vade Sonu Tutar: 4.138.148 TL
Net Kazanç: 138.148 TL
ING
Faiz: %49
Vade Sonu Tutar: 4.141.764 TL
Net Kazanç: 141.764 TL
ODEA
Faiz: %49
Vade Sonu Tutar: 4.141.764 TL
Net Kazanç: 141.764 TL
TEB
Faiz: %49
Vade Sonu Tutar: 4.141.764 TL
Net Kazanç: 141.764 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz: %49,5
Vade Sonu Tutar: 4.143.211 TL
Net Kazanç: 143.211 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz: %51
Vade Sonu Tutar: 4.147.551 TL
Net Kazanç: 147.551 TL
TÜRKİYE FİNANS
Faiz: %53
Vade Sonu Tutar: 4.153.337 TL
Net Kazanç: 153.337 TL