4 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? En yüksek faiz veren bankalar (Temmuz 2025)

Merkez Bankası'nın yeni faiz kararı öncesi bankaların mevduat faiz oranları merak konusu oldu. 4 milyon TL'nin bir aylık faiz getirisi banka banka değişiyor. En yüksek faiz hangi bankada? İşte güncel tablo…

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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4 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? En yüksek faiz veren bankalar (Temmuz 2025) - Resim: 1

TCMB FAİZ KARARI ÖNCESİ BEKLENTİ

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın beşinci faiz kararını 24 Temmuz’da açıklayacak. Piyasalar, 350 baz puana kadar faiz indirimi olasılığını fiyatlıyor.

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4 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? En yüksek faiz veren bankalar (Temmuz 2025) - Resim: 2

MEVDUAT FAİZLERİ DÜŞER Mİ?

Politika faizinin düşmesi durumunda mevduat faizlerinde de gerileme bekleniyor. Ancak halen %50’nin üzerinde faiz veren bankalar bulunuyor.

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4 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? En yüksek faiz veren bankalar (Temmuz 2025) - Resim: 3

4 MİLYON TL'NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?

4 milyon TL’yi 1 aylık vadeli mevduata yatıran bir kişinin net kazancı, bankadan bankaya farklılık gösteriyor. İşte banka banka oranlar ve getiriler:

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4 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? En yüksek faiz veren bankalar (Temmuz 2025) - Resim: 4

ALBARAKA

Faiz: %33,31

Vade Sonu Tutar: 4.096.371 TL
Net Kazanç: 96.371 TL

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4 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? En yüksek faiz veren bankalar (Temmuz 2025) - Resim: 5

VAKIF KATILIM

Faiz: %34,29

Vade Sonu Tutar: 4.099.206 TL
Net Kazanç: 99.206 TL

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4 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? En yüksek faiz veren bankalar (Temmuz 2025) - Resim: 6

ZİRAAT BANKASI

Faiz: %35

Vade Sonu Tutar: 4.101.260 TL
Net Kazanç: 101.260 TL

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4 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? En yüksek faiz veren bankalar (Temmuz 2025) - Resim: 7

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz: %39,5

Vade Sonu Tutar: 4.114.279 TL
Net Kazanç: 114.279 TL

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4 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? En yüksek faiz veren bankalar (Temmuz 2025) - Resim: 8

GARANTİ BBVA

Faiz: %47,5

Vade Sonu Tutar: 4.137.425 TL
Net Kazanç: 137.425 TL

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4 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? En yüksek faiz veren bankalar (Temmuz 2025) - Resim: 9

AKBANK

Faiz: %47,5

Vade Sonu Tutar: 4.137.425 TL
Net Kazanç: 137.425 TL

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4 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? En yüksek faiz veren bankalar (Temmuz 2025) - Resim: 10

DENİZBANK

Faiz: %47,75

Vade Sonu Tutar: 4.138.148 TL
Net Kazanç: 138.148 TL

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4 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? En yüksek faiz veren bankalar (Temmuz 2025) - Resim: 11

ING

Faiz: %49

Vade Sonu Tutar: 4.141.764 TL
Net Kazanç: 141.764 TL

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4 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? En yüksek faiz veren bankalar (Temmuz 2025) - Resim: 12

ODEA

Faiz: %49

Vade Sonu Tutar: 4.141.764 TL
Net Kazanç: 141.764 TL

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4 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? En yüksek faiz veren bankalar (Temmuz 2025) - Resim: 13

TEB

Faiz: %49

Vade Sonu Tutar: 4.141.764 TL
Net Kazanç: 141.764 TL

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4 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? En yüksek faiz veren bankalar (Temmuz 2025) - Resim: 14

QNB FİNANSBANK

Faiz: %49,5

Vade Sonu Tutar: 4.143.211 TL
Net Kazanç: 143.211 TL

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4 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? En yüksek faiz veren bankalar (Temmuz 2025) - Resim: 15

ALTERNATİF BANK

Faiz: %51

Vade Sonu Tutar: 4.147.551 TL
Net Kazanç: 147.551 TL

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4 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? En yüksek faiz veren bankalar (Temmuz 2025) - Resim: 16

TÜRKİYE FİNANS

Faiz: %53

Vade Sonu Tutar: 4.153.337 TL
Net Kazanç: 153.337 TL

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