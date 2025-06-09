4 milyon TL'nin faizi ne kadar? Bir ayda dudak uçuklatan kazanç!
Merkez Bankası’nın sıkı para politikaları ve TL’yi özendirici adımları sonrası mevduat faizleri zirveye çıktı. 9 Haziran 2025 itibarıyla 32 günlük vadede yüzde 53’e varan faiz oranlarıyla 4 milyon TL'si olan bir yatırımcı, sadece 1 ayda ciddi kazanç elde ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) sürdürdüğü sıkı para politikası, piyasaları yeniden şekillendirdi. Enflasyonu kontrol altına alma hedefiyle uygulanan yüksek politika faizi, Türk Lirası mevduat hesaplarını yatırımcılar için cazip hale getirdi.
TCMB’nin dövizden TL’ye geçişi teşvik eden stratejisi kapsamında mevduat faizlerinde dikkat çeken bir artış yaşanırken, bankalar da TL tasarrufları çekmek için faiz yarışına girdi.
İşte 4 milyon TL’nin 1 aylık getirisi:
AKBANK
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 4.146.060 TL
Net Kazanç 146.060 TL
TEB
Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 4.155.003 TL
Net Kazanç 155.003 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 4.155.003 TL
Net Kazanç 155.003 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 4.149.041 TL
Net Kazanç 149.041 TL
ODEA
Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 4.152.022 TL
Net Kazanç 152.022 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı % 53
Vade Sonu Tutar 4.157.984 TL
Net Kazanç 157.984 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 4.144.570 TL
Net Kazanç 144.570 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 38,25
Vade Sonu Tutar 4.114.016 TL
Net Kazanç 114.016 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı % 53
Vade Sonu Tutar 4.157.984 TL
Net Kazanç 157.984 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 4.146.060 TL
Net Kazanç 146.060 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 46,5
Vade Sonu Tutar 4.138.608 TL
Net Kazanç 138.608 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 4.146.060 TL
Net Kazanç 146.060 TL
ING
Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 4.152.022 TL
Net Kazanç 152.022 T
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 4.117.742 TL
Net Kazanç 117.742 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı % 34,29
Vade Sonu Tutar 4.102.212 TL
Net Kazanç 102.212 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı % 35
Vade Sonu Tutar 4.104.329 TL
Net Kazanç 104.329 TL
ALBARAKA
Kâr Payı % 33,31
Vade Sonu Tutar 4.099.291 TL
Net Kazanç 99.291 TL