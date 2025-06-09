4 milyon TL'nin faizi ne kadar? Bir ayda dudak uçuklatan kazanç!

Merkez Bankası’nın sıkı para politikaları ve TL’yi özendirici adımları sonrası mevduat faizleri zirveye çıktı. 9 Haziran 2025 itibarıyla 32 günlük vadede yüzde 53’e varan faiz oranlarıyla 4 milyon TL'si olan bir yatırımcı, sadece 1 ayda ciddi kazanç elde ediyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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4 milyon TL'nin faizi ne kadar? Bir ayda dudak uçuklatan kazanç! - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) sürdürdüğü sıkı para politikası, piyasaları yeniden şekillendirdi. Enflasyonu kontrol altına alma hedefiyle uygulanan yüksek politika faizi, Türk Lirası mevduat hesaplarını yatırımcılar için cazip hale getirdi.

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4 milyon TL'nin faizi ne kadar? Bir ayda dudak uçuklatan kazanç! - Resim: 2

TCMB’nin dövizden TL’ye geçişi teşvik eden stratejisi kapsamında mevduat faizlerinde dikkat çeken bir artış yaşanırken, bankalar da TL tasarrufları çekmek için faiz yarışına girdi.

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4 milyon TL'nin faizi ne kadar? Bir ayda dudak uçuklatan kazanç! - Resim: 3

İşte 4 milyon TL’nin 1 aylık getirisi:

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4 milyon TL'nin faizi ne kadar? Bir ayda dudak uçuklatan kazanç! - Resim: 4

AKBANK

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 4.146.060 TL
Net Kazanç 146.060 TL

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4 milyon TL'nin faizi ne kadar? Bir ayda dudak uçuklatan kazanç! - Resim: 5

TEB

Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 4.155.003 TL
Net Kazanç 155.003 TL

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4 milyon TL'nin faizi ne kadar? Bir ayda dudak uçuklatan kazanç! - Resim: 6

FİBABANKA

Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 4.155.003 TL
Net Kazanç 155.003 TL

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4 milyon TL'nin faizi ne kadar? Bir ayda dudak uçuklatan kazanç! - Resim: 7

DENİZBANK

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 4.149.041 TL
Net Kazanç 149.041 TL

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4 milyon TL'nin faizi ne kadar? Bir ayda dudak uçuklatan kazanç! - Resim: 8

ODEA

Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 4.152.022 TL
Net Kazanç 152.022 TL

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4 milyon TL'nin faizi ne kadar? Bir ayda dudak uçuklatan kazanç! - Resim: 9

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı % 53
Vade Sonu Tutar 4.157.984 TL
Net Kazanç 157.984 TL

9 20
4 milyon TL'nin faizi ne kadar? Bir ayda dudak uçuklatan kazanç! - Resim: 10

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 4.144.570 TL
Net Kazanç 144.570 TL

10 20
4 milyon TL'nin faizi ne kadar? Bir ayda dudak uçuklatan kazanç! - Resim: 11

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 38,25
Vade Sonu Tutar 4.114.016 TL
Net Kazanç 114.016 TL

11 20
4 milyon TL'nin faizi ne kadar? Bir ayda dudak uçuklatan kazanç! - Resim: 12

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı % 53
Vade Sonu Tutar 4.157.984 TL
Net Kazanç 157.984 TL

12 20
4 milyon TL'nin faizi ne kadar? Bir ayda dudak uçuklatan kazanç! - Resim: 13

GETİR FİNANS

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 4.146.060 TL
Net Kazanç 146.060 TL

13 20
4 milyon TL'nin faizi ne kadar? Bir ayda dudak uçuklatan kazanç! - Resim: 14

ENPARA

Faiz Oranı % 46,5
Vade Sonu Tutar 4.138.608 TL
Net Kazanç 138.608 TL

14 20
4 milyon TL'nin faizi ne kadar? Bir ayda dudak uçuklatan kazanç! - Resim: 15

YAPIKREDİ

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 4.146.060 TL
Net Kazanç 146.060 TL

15 20
4 milyon TL'nin faizi ne kadar? Bir ayda dudak uçuklatan kazanç! - Resim: 16

ING

Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 4.152.022 TL
Net Kazanç 152.022 T

16 20
4 milyon TL'nin faizi ne kadar? Bir ayda dudak uçuklatan kazanç! - Resim: 17

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 4.117.742 TL
Net Kazanç 117.742 TL

17 20
4 milyon TL'nin faizi ne kadar? Bir ayda dudak uçuklatan kazanç! - Resim: 18

VAKIF KATILIM

Kâr Payı % 34,29
Vade Sonu Tutar 4.102.212 TL
Net Kazanç 102.212 TL

18 20
4 milyon TL'nin faizi ne kadar? Bir ayda dudak uçuklatan kazanç! - Resim: 19

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı % 35
Vade Sonu Tutar 4.104.329 TL
Net Kazanç 104.329 TL

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4 milyon TL'nin faizi ne kadar? Bir ayda dudak uçuklatan kazanç! - Resim: 20

ALBARAKA

Kâr Payı % 33,31
Vade Sonu Tutar 4.099.291 TL
Net Kazanç 99.291 TL

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