4 Temmuz 2025 Mevduat Faizleri ve 600 Bin TL Aylık Getiri

Merkez Bankası'nın 24 Temmuz’da açıklayacağı faiz kararı yakından takip ediliyor. Piyasada temmuz ayında faiz indirimi bekleniyor. Bu gelişmeler mevduat faizlerini de doğrudan etkileyecek.

Peki, 600 bin TL’nin aylık getirisi ne durumda? 4 Temmuz 2025 itibarıyla mevduat faizlerindeki son durum şöyle: