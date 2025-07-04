4 Temmuz 2025 Mevduat Faizleri ve 600 Bin TL Aylık Getiri
4 Temmuz 2025 itibarıyla mevduat faizleri banka banka değişiyor. 600 bin TL’nin aylık getirisi bankalara göre 21.750 TL ile 23.700 TL arasında. En yüksek faiz oranı %53 seviyelerinde.
Merkez Bankası'nın 24 Temmuz’da açıklayacağı faiz kararı yakından takip ediliyor. Piyasada temmuz ayında faiz indirimi bekleniyor. Bu gelişmeler mevduat faizlerini de doğrudan etkileyecek.
Peki, 600 bin TL’nin aylık getirisi ne durumda? 4 Temmuz 2025 itibarıyla mevduat faizlerindeki son durum şöyle:
Denizbank
Faiz Oranı
% 49
Vade Sonu Tutar
621.909 TL
Net Kazanç
21.909 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı
% 48
Vade Sonu Tutar
621.462 TL
Net Kazanç
21.462 TL
AKBANK
Faiz Oranı
% 48
Vade Sonu Tutar
621.462 TL
Net Kazanç
21.462 TL
TEB
Faiz Oranı
% 50
Vade Sonu Tutar
622.356 TL
Net Kazanç
22.356 TL
QNB BANK
Faiz Oranı
% 50
Vade Sonu Tutar
622.356 TL
Net Kazanç
22.356 TL
ING
Faiz Oranı
% 50
Vade Sonu Tutar
622.356 TL
Net Kazanç
22.356 TL
Türkiye İŞ bankası
Faiz Oranı
% 39,5
Vade Sonu Tutar
617.661 TL
Net Kazanç
17.661 TL
Vakıf Katılım
Kar Oranı
% 34,29
Vade Sonu Tutar
615.332 TL
Net Kazanç
15.332 TL
HSBC
Faiz Oranı
% 50
Vade Sonu Tutar
622.356 TL
Net Kazanç
22.356 TL