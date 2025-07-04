4 Temmuz 2025 Mevduat Faizleri ve 600 Bin TL Aylık Getiri

4 Temmuz 2025 itibarıyla mevduat faizleri banka banka değişiyor. 600 bin TL’nin aylık getirisi bankalara göre 21.750 TL ile 23.700 TL arasında. En yüksek faiz oranı %53 seviyelerinde.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
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4 Temmuz 2025 Mevduat Faizleri ve 600 Bin TL Aylık Getiri - Resim: 1

Merkez Bankası'nın 24 Temmuz’da açıklayacağı faiz kararı yakından takip ediliyor. Piyasada temmuz ayında faiz indirimi bekleniyor. Bu gelişmeler mevduat faizlerini de doğrudan etkileyecek.

Peki, 600 bin TL’nin aylık getirisi ne durumda? 4 Temmuz 2025 itibarıyla mevduat faizlerindeki son durum şöyle:

1 10
4 Temmuz 2025 Mevduat Faizleri ve 600 Bin TL Aylık Getiri - Resim: 2

Denizbank

Faiz Oranı

% 49
Vade Sonu Tutar

621.909 TL
Net Kazanç

21.909 TL

2 10
4 Temmuz 2025 Mevduat Faizleri ve 600 Bin TL Aylık Getiri - Resim: 3

Garanti BBVA

Faiz Oranı

% 48
Vade Sonu Tutar

621.462 TL
Net Kazanç

21.462 TL

3 10
4 Temmuz 2025 Mevduat Faizleri ve 600 Bin TL Aylık Getiri - Resim: 4

AKBANK

Faiz Oranı

% 48
Vade Sonu Tutar

621.462 TL
Net Kazanç

21.462 TL

4 10
4 Temmuz 2025 Mevduat Faizleri ve 600 Bin TL Aylık Getiri - Resim: 5

TEB

Faiz Oranı

% 50
Vade Sonu Tutar

622.356 TL
Net Kazanç

22.356 TL

5 10
4 Temmuz 2025 Mevduat Faizleri ve 600 Bin TL Aylık Getiri - Resim: 6

QNB BANK

Faiz Oranı

% 50
Vade Sonu Tutar

622.356 TL
Net Kazanç

22.356 TL

6 10
4 Temmuz 2025 Mevduat Faizleri ve 600 Bin TL Aylık Getiri - Resim: 7

ING

Faiz Oranı

% 50
Vade Sonu Tutar

622.356 TL
Net Kazanç

22.356 TL

7 10
4 Temmuz 2025 Mevduat Faizleri ve 600 Bin TL Aylık Getiri - Resim: 8

Türkiye İŞ bankası

Faiz Oranı

% 39,5
Vade Sonu Tutar

617.661 TL
Net Kazanç

17.661 TL

8 10
4 Temmuz 2025 Mevduat Faizleri ve 600 Bin TL Aylık Getiri - Resim: 9

Vakıf Katılım

Kar Oranı

% 34,29
Vade Sonu Tutar

615.332 TL
Net Kazanç

15.332 TL

9 10
4 Temmuz 2025 Mevduat Faizleri ve 600 Bin TL Aylık Getiri - Resim: 10

HSBC

Faiz Oranı

% 50
Vade Sonu Tutar

622.356 TL
Net Kazanç

22.356 TL

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