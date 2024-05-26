400 bin liraya kadar hibe verilecek! Son tarihi kaçırmayın! Başvurular resmen başladı

İŞKUR, 2014'ten bu yana engelli ve eski hükümlüler gibi özel politika gerektiren gruplara yönelik hibe programlarını yürütüyor. İŞKUR, nisan ayında yaptığı son değerlendirmede engelliler için hibe miktarını 150 bin liradan 400 bin liraya, eski hükümlüler için ise 110 bin liradan 300 bin liraya yükseltmişti.