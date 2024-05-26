400 bin liraya kadar hibe verilecek! Son tarihi kaçırmayın! Başvurular resmen başladı
İşini kurmak isteyenlere 400 bin liraya kadar hibe desteği sağlanacağı duyuruldu. Hibe desteği için başvurular başlarken, bundan faydalanacak olanlar için son başvuru tarihleri de duyuruldu. İşte İŞKUR tarafından verilen hibe desteği ve başvuru şartları ile ilgili bilgiler...
İş kurmak isteyenler için çeşitli destek ödemeleri ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yapılan ödemelerle elini rahatlatmak isteyen vatandaşlar, ödemelerle ilgili başvuru şartlarını ve başvuru tarihlerini merak ediyor.
Son olarak, işsizlikle mücadele çalışmaları kapsamında yeni adımlar atan İŞKUR'dan önemli bir açıklama geldi. İŞKUR, mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim ve hibe programlarıyla işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasına katkı sağlamaya devam ediyor.
İŞKUR, 2014'ten bu yana engelli ve eski hükümlüler gibi özel politika gerektiren gruplara yönelik hibe programlarını yürütüyor. İŞKUR, nisan ayında yaptığı son değerlendirmede engelliler için hibe miktarını 150 bin liradan 400 bin liraya, eski hükümlüler için ise 110 bin liradan 300 bin liraya yükseltmişti.
İŞKUR, söz konusu hibe desteği programı kapsamında yapacağı ödemelerin detaylarını duyurdu. Başvurularla ilgili tarihlerde belli oldu. Peki İŞKUR hibe desteği başvuruları ne zaman? İŞKUR hibe desteği miktarı ne kadar? İşte detaylar...