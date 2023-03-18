400 bin TL altına alınabilecek en iyi arabalar
Hem güzel görünüşü olan hem de konforlu bir araba almak isteyen ancak bunun için fazla bütçesi olmayanların sıkça sorduğu soru “400 Bin TL Altı İkinci El Arabalar” oluyor. İşte 400 bin TL altına alınabilecek en iyi arabalar..
400.000 TL ALTINA RENAULT CLİOLAR
• Renault araçların en kullanışlı ve şık modelleri arasında bulunan Clio’nun farklı varyantlarına 400.00 Tl altına sahip olabilirsiniz. Üstelik 2020 model 2. el Cliolar da listede! Peki, 2. el Renault Clio almanın avantajları neler?,
• Renault Clio araçların 2. el pazarı oldukça geniştir. Bu nedenle, dilediğiniz zaman elden çıkarabilir ve nakite çevirebilirsiniz.
• Eğer Clio’nuz varsa, yedek parça konusunda da avantajlısınız demektir; çünkü Clio parçaları hem kolay bulunur hem de rakiplerine kıyasla daha uygun fiyatlıdır.
• Hafif bir araçtır ve hızlanma, manevra kabiliyeti gibi performans ölçütleri çok başarılıdır.
• Farklı tasarımı ile aile arabası arayanlardan spor araba isteyenlere kadar çok geniş bir kitleye hitap edebilir.
• Gerçek kullanıcı yakıt tüketimine göre de oldukça az yakar ve yakıt tasarrufu sağlar.
Renault Clio Ortalama Yakıt Tüketimi
Yakıt Depo Hacmi 45 lt
• Şehir İçi Tüketim 4.3 lt (100 km)
• Şehir Dışı Tüketim 3.3 lt (100 km)
• Karma Tüketim 3.7 lt (100 km)
400 BİN TL ALTINA FİAT EGEALAR
Fiat Egea da 400.00 tl ve altı 2. el araba arayanlar için önerebileceğimiz araçlardan biri. Sıfırına da oldukça uygun fiyatlara sahip olunabilen Egea, ülkemizde en çok tercih edilen otomobillerin başında geliyor. 2. eline ise daha da uygun fiyatlara sahip olabilirsiniz; üstelik nispeten yeni modellerine ve düşük km’li olanlara. Peki, 2. el Fiat Egea almanın avantajları neler?
• Türkiye’de çok tercih edilen bir otomobil olduğu için yedek parçasını uyguna bulmak hatta her ilde ustasını bulmak mümkün.
• Fiat’ın uzun süredir kullandığı multijet motorlar performans ve motor ömrü konusunda, düzenli uzun yol yapanları ve performans tutkunlarını yüz üstü bırakmaz.
• Aynı nedenle, 2. el Egea alırken diğer marka/modellere kıyasla km konusunda biraz daha esnek olabilirsiniz; böylece hem kaliteden ödün vermez hem de uygun fiyatlı bir Egea alabilirsiniz.
• Özellikle araba kullanmaya yeni başlayanlar için Fiat Egea, sürücü konforunu üst seviyeye çıkaracak sade ve ergonomik özelliklere sahip.
• Ülkemizde 2. el pazarı oldukça geniş. Bu nedenle 2. el Fiat Egea aldığınızda hem değer kaybı yaşama ihtimaliniz olmaz hem de nakite ihtiyacınız olduğunda hızlıca elden çıkarabilirsiniz.
• Egea yakıt tüketimi konusunda da avantajlı.
Fiat Egea Ortalama Yakıt Tüketimi
Yakıt Depo Hacmi 72 lt
• Şehir İçi Tüketim 6.8 lt (100 km)
• Şehir Dışı Tüketim 5.2 lt (100 km)
• Karma Tüketim 6 lt (100 km)
400.000 TL ALTI OPEL ASTRA ARAÇLAR
Uygun fiyatlı 2. el arabalar dendiğinde akla ilk gelenlerden biri de tabii ki Opel Astra. Eğer siz de model olarak yüksek ama fiyat olarak düşük bir 2. el araç arıyorsanız Astra adaylarınızdan biri olabilir. Peki, 2. el Opel Astra almanın avantajları nelerdir:
• Özellikle sıklıkla uzun yol yapanlar ve sürüş konforuna önem vereneler için Astra ağır ve iyi bir seçenek.
Yol tutuş kabiliyeti yüksek.
• Hem yol tutuş kabiliyeti hem de ağırlığı nedeniyle uzun yolda konforlu bir sürüş deneyimi sağlıyor.
Ayrıca, yüksek hızlarda da güvenilir bir seçenek.
• 2. el araç alırken çok önem verilen yedek parça konusu da Astra da yok. Yedek parçalarını uygun fiyata bulmak kolay.
• Ancak, Opel Astra’nın diğer önerilerimizle kıyaslandığında yakıt tüketimi konusunda pek de başarılı olduğunu söyleyemeyiz.
400 BİN TL ALTI HYUNDAİ İ20 ARAÇLAR
i20 özellikle tasarımı ve yumuşak geçişleri ile ülkemizde sıklıkla tercih edilen otomobiller arasında. Üstelik bu yakışıklı çocuğun sıfırlarına bile oldukça makul fiyatlara sahip olmak mümkün. Peki, 2. el Hyundai i20 almanın avantajları neler:
• Alacağınız 2. el eski model bir i20’nin bile yakışıklılığından taviz vermeyeceğine emin olabilirsiniz. Ayrıca, boş paketlerinde dahi modern bir iç tasarım sizi bekliyor.
• i20 son yıllarda ülkemizde popülerliği artan araçlardan. Bu nedenle, 2. el piyasası da giderek genişliyor. Bu nedenle hem hayalinizdeki araca daha kolay sahip olabilir hem de ihtiyacınız olduğunda hızlıca alıcı bulabilirsiniz.
• Ancak performans ve yakıt tüketimi konusunda diğer önerilerimizin gölgesinde kalan bir model olduğunu da belirtmek isteriz.
Kaynak: blog.araba.com