400 bin TL altına alınabilecek en iyi arabalar

400 BİN TL ALTINA FİAT EGEALAR



Fiat Egea da 400.00 tl ve altı 2. el araba arayanlar için önerebileceğimiz araçlardan biri. Sıfırına da oldukça uygun fiyatlara sahip olunabilen Egea, ülkemizde en çok tercih edilen otomobillerin başında geliyor. 2. eline ise daha da uygun fiyatlara sahip olabilirsiniz; üstelik nispeten yeni modellerine ve düşük km’li olanlara. Peki, 2. el Fiat Egea almanın avantajları neler?

• Türkiye’de çok tercih edilen bir otomobil olduğu için yedek parçasını uyguna bulmak hatta her ilde ustasını bulmak mümkün.

• Fiat’ın uzun süredir kullandığı multijet motorlar performans ve motor ömrü konusunda, düzenli uzun yol yapanları ve performans tutkunlarını yüz üstü bırakmaz.

• Aynı nedenle, 2. el Egea alırken diğer marka/modellere kıyasla km konusunda biraz daha esnek olabilirsiniz; böylece hem kaliteden ödün vermez hem de uygun fiyatlı bir Egea alabilirsiniz.

• Özellikle araba kullanmaya yeni başlayanlar için Fiat Egea, sürücü konforunu üst seviyeye çıkaracak sade ve ergonomik özelliklere sahip.

• Ülkemizde 2. el pazarı oldukça geniş. Bu nedenle 2. el Fiat Egea aldığınızda hem değer kaybı yaşama ihtimaliniz olmaz hem de nakite ihtiyacınız olduğunda hızlıca elden çıkarabilirsiniz.

• Egea yakıt tüketimi konusunda da avantajlı.



Fiat Egea Ortalama Yakıt Tüketimi

Yakıt Depo Hacmi 72 lt

• Şehir İçi Tüketim 6.8 lt (100 km)

• Şehir Dışı Tüketim 5.2 lt (100 km)

• Karma Tüketim 6 lt (100 km)