400 bin TL kredi çeken dikkat! İşte banka banka güncel geri ödeme tutarları
İhtiyaç kredisi faiz oranlarında 12 Mayıs 2025 itibarıyla yeni tablo netleşti. 400 bin TL’lik kredide aylık taksitler ciddi oranda arttı. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası gözler yeniden bankalara çevrildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini yüzde 46’ya çıkarmasının ardından bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yükseliş yaşandı. Özellikle 12 ay vadeli kredilerde dikkat çeken artışlar gözlemlendi.
Bankaların sunduğu ihtiyaç kredisi faiz oranları yeniden şekillenirken, 12 ay vadeli 400 bin TL kredi için en düşük faiz oranı yüzde 3,99, en yüksek faiz oranı ise yüzde 5,64 seviyesinde belirlendi.
400 BİN TL İÇİN AYLIK TAKSİTLER NE KADAR OLDU?
İşte 12 ay vadeli 400 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarı:
AKBANK
Faiz Oranı %4,73
Toplam Ödeme 579.516 TL TL
Aylık Taksit 48.101 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 4,7
Toplam Ödeme 578.287 TL
Aylık Taksit 47.999 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı %3,99
Toplam Ödeme 549.589 TL
Aylık Taksit 45.607 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı %4,69
Toplam Ödeme 577.878 TL
Aylık Taksit 47.965 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 4,69
Toplam Ödeme 575.578 TL
Aylık Taksit 47.965 TL
TEB
Faiz Oranı % 4,29
Toplam Ödeme 561.627 TL
Aylık Taksit 46.611 TL
QNB
Faiz Oranı % 4,09
Toplam Ödeme 553.587 TL
Aylık Taksit 45.941 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı %5.64
Toplam Ödeme 617.367 TL
Aylık Taksit 51.256 TL